Kriminalität Wesel: Einbrecher an der Rudolf-Diesel-Straße in Obrighoven

Wesel. Die Täter kamen im Dunkeln. Ihr Ziel: ein Friseurladen an der Rudolf-Diesel-Straße in Wesel. Dazu drangen sie erst in einen Supermarkt ein.

Irgendwann in der Zeit zwischen Rosenmontag, 20 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, schlugen Einbrecher eine Fensterscheibe ein, um in einen Supermarkt an der Rudolf-Diesel-Straße in Obrighoven zu gelangen.

Im Innenbereich angekommen, brachen sie ein dort ebenfalls ansässiges Friseurgeschäft ein. Daraus ließen sie unter anderem Geld mitgehen.

Die Polizei setzt nun auf aufmerksame Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sie sollten sich an die Polizei in Wesel wenden: 0281/107-0.