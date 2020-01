Wesel. Erneut wird ein abgestelltes Auto nachts aufgebrochen. Die Polizei warnt: Keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurücklassen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wesel: Diebe schlagen Autoscheibe ein und stehlen Geldbörse

Im Rahmen eines Interviews für das aktuelle NRZ-Bürgerbarometer hatte der stellvertretende Wachleiter Harald Fehlemann erst vor zwei Tagen an die Bürger appelliert, keine Wertgegenstände in Autos liegen zu lassen. Täter nutzen diese günstige Gelegenheit, um so schnell an Beute zu gelangen.

Und prompt landete am Freitag ein aktueller Fall auf dem Tisch der Polizei, der in der Weseler Innenstadt passierte: Von Mittwoch auf Donnerstag schlugen Unbekannte die Scheibe eines Autos ein, das an der Flemmingstraße parkte.

Die Beute: Ein Portemonnaie, welches sich in einem Fach an der Fahrerseite befand. Der Wagen war gegen 19 Uhr dort abgestellt worden. Einen Tag später gegen sechs Uhr morgens wurde die unliebsame Überraschung dann bemerkt.

Daher nochmals der Appell der Polizei: Machen Sie es potenziellen Dieben nicht zu leicht! Lassen Sie keine Wertsachen im Auto liegen, auch nicht „versteckt“! „Räumen Sie Ihr Auto aus, ehe es andere tun!“ Den Ärger und die Lauferei zu Polizei, Versicherung und sonstigen Behörden haben am Ende die Bestohlenen.