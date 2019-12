Wesel. Wehmütig, aber mit schönen Erinnerungen wurde am Freitag das Haus Blumenkamp geschlossen. Der Präsidentenstammtisch der Schützenvereine war dabei.

Wesel: Der letzte Tag im Haus Blumenkamp

Ein letztes Mal die Atmosphäre im Haus Blumenkamp genießen, das leckere Essen, das letzte Bier, den letzten Wein, den letzten Schnaps. Sich ein letztes Mal von den fürsorglichen Gastgebern verwöhnen lassen. Noch einmal durch die Räume laufen und sich vielleicht das eine oder andere Erinnerungsstück aussuchen. Das stand am Freitagabend im Haus Blumenkamp auf dem Programm.

Familienparty an Silvester

Denn das Restaurant, das in vierter Generation von Wilhelm Busch geleitet wurde, hat am Freitagabend unwiderruflich das Licht ausgemacht und die Pforten geschlossen. Für Gäste. Die allerletzte Party im Saal allerdings feiert die Familie mit Freunden und den Angestellten an Silvester. „Die letzte Party im Saal gehört uns“, sagt Gaby Busch.

Der Abschied schmerzt. Bei den Inhabern, dem Personal und Gästen gleichermaßen, das ist an diesem Abend deutlich zu spüren. Aber auch das Verständnis, welches die Gäste für die Entscheidung der Familie Busch haben. Viele Blumensträuße haben sie von dankbaren Menschen erhalten. Diese schmücken nun das Haus. Auch beim überaus freundlichen Servicepersonal haben sich viele Gäste mit Blumen und Geschenken bedankt. „Wir sind ganz gerührt über die vielen Karten und Briefe, die wir erhalten haben. Menschen haben sich hingesetzt und mit der Hand liebevolle Zeilen verfasst“, freuen sich Gaby und Wilhelm Busch.

Das letzte Mal traf sich am Freitagabend auch der Präsidentenstammtisch der Schützenvereine aus Wesel, Blumenkamp, Flüren, Obrighoven, Fusternberg, Lackhausen, vom Brüner Tor und Clever Tor hier. Bis jetzt haben sie noch kein neues „Zuhause“ gefunden. „Notfalls machen wir das bei Gaby und Wilhelm im Wohnzimmer“, frotzeln die fröhlichen Herren. Man sei noch in der Findungsphase. Heinrich Heselmann sagt: „Uns bewegt das sehr, wir hatten hier tolle gemeinsame Abende und haben so manches Mal das Licht ausgemacht, aber wir verstehen die Entscheidung auch.“

Jetzt geht’s ins Offiziersheim der Bundeswehr

Dem Ortsteil Blumenkamp gehe eine Institution verloren und damit auch viele Traditionen und liebevolle Gastgeber, wissen die Herren. Sogar die Weihnachtsdekoration ist den Präsidenten aufgefallen „Die ist einfach schön“, sagen sie. Auch die 1. Kompanie der Schützen war zunächst heimatlos. „Aber wir haben Ersatz, nutzen in Zukunft das Offiziersheim der Bundeswehr“, so Holger Arndt.

Die 83-jährige Elfriede Schlusemann ist ebenfalls in Abschiedsstimmung und das gleich in doppelter Hinsicht. Denn sie hat mit ihren Kegelschwestern 40 Jahre lang im Haus Blumenkamp gekegelt. Die Schließung nehmen die Damen, die alle um die 80 Jahre jung sind, zum Anlass, mit dem Kegeln aufzuhören und sich nur noch zum Frühstücken oder Ähnlichem zu treffen. „Ich kenne die ganze Familie, habe schon mit Mutter Irmgard nach einem Schützenfest in Brünen in einem Bett geschlafen,“ erzählt Elfriede Schlusemann.

Viel erlebt in all den Jahren

Erinnerungen bestimmen den Abend: an Taufen, Kommunionen, Hochzeiten, Silberhochzeiten, Heringsessen, versalzenen Nachtisch, an einen Kegelclub, der vorne durch die Tür rein und hinten durchs Fenster raus stieg, um ohne das Wissen der Ehefrauen irgendwo einen „Herrenabend“ zu verbringen. Das Ehepaar Busch lacht: „Wir könnten ein Buch mit Erlebnissen füllen, manche Dinge aber sind so skurril, die kann man gar nicht erzählen.“