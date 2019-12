Wesel: Der Briefkasten gehört mitten ins Dorf Bislich

Auf die Post sind die Bislicher aktuell nicht besonders gut zu sprechen. Seit einem Jahr bemüht sich der SPD-Ortsverband Bislich-Flüren darum, den einzigen Briefkasten des Dorfes vom ehemaligen Raiffeisenmarkt an der Frankenstraße weg und zurück ins Dorf zu bekommen.

Für Senioren schwer erreichbar

Dorthin, wo er früher einmal war – und wo er auch hingehört, das sehen auch der Behindertenbeauftragte der Stadt Wesel, Friedhelm Heinzen und Alois Häs, Vorsitzender des VdK Bislich, so. Für Senioren ist der Briefkasten schwer zu erreichen. Während des Pressegesprächs fährt ein Auto vor, eine ältere Frau steigt aus und wirft ihre Briefe ein. Eine andere Frau kommt mit Hund zu Fuß. „Meinen Segen habt Ihr“, sagt sie zum Versetzungswunsch, obwohl der Kasten für sie ganz praktisch liegt.

„Hier gibt es keine Möglichkeit, sich mal zu setzen. Oder jemanden zu treffen und zu Plaudern“, sagt Waltraut Holzwarth (SPD). Und mit einem Rollator sei der Weg an zum Briefkasten an den Ortsrand zu weit.

Nach und nach verschwanden Geschäfte, die Sparkasse

Patrick te Paß hat die Post angeschrieben, vor etwa einem Jahr. Eine Antwort habe er nicht erhalten, nicht einmal eine Eingangsbestätigung. Es ging ihm um die Versetzung des Briefkastens – aber auch um die Zukunft der Postdienstleistungen generell in Bislich.

Im Dorf sorgt man sich. Die Bislicher haben gesehen, wie nach und nach Geschäfte und die Sparkasse verschwunden sind, die Busanbindung miserabel wurde. Sie fürchten, dass ihr Briefkasten auch noch verschwindet und sie nach Flüren müssen – wo die nächste Partnerfiliale der Post ist, seit der Raiffeisenmarkt geschlossen ist.

Bote nimmt Post an

Britta Töllner, Sprecherin der Deutschen Post, winkt ab: „Niemand muss sich um den Briefkasten sorgen, er wird immer da sein“, sagt sie. Allerdings sei in der Niederlassung der Wunsch, ihn ins Dorf zu versetzen, nicht angekommen. „Gut wäre ein konkreter Standortvorschlag, wir müssen uns mit dem Eigentümer des Grundstücks einigen“, erläutert sie. Generell wäre das aber kein Problem, solange die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden.

Für weniger mobile Menschen gebe es auch die Möglichkeit, einfach ihrem Briefboten die Post mitzugeben und sich den Weg zum Briefkasten auf diese Weise zu sparen. Aber man werde den Versetzungswunsch prüfen, so er denn in der Niederlassung ankomme.

Eine Paketstation für Bislich ist fraglich

Die Frage nach der Zukunft der Postdienstleistungen in Bislich, te Paß hatte beispielsweise über eine Paketstation nachgedacht, beantwortet Töllner skeptisch. Zwar plane die Post, die bundesweit 4400 Paketstationen auf 7000 aufzustocken. „Ob sich eine solche Station mit 100 Fächern für Bislich lohnt, kann ich so nicht sagen.“ Generell seien diese rund um die Uhr betriebenen Stationen für Leute gedacht, die viel verschicken und empfangen.

Fazit der Postsprecherin: Die Bislicher sollten ihren Versetzungswunsch noch einmal an die Niederlassung in Bonn richten – per Telefon, Internet oder Brief. Dann werde man sich der Sache nicht verschließen.