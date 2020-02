Wesel: Das sind die Bilder vom Karnevalszug durch Bislich

49 / 49

Rosenmontagszug in Wesel-Bislich

Karnevalsfreunde Bislich starten mit dem Rosenmontagszug am Montag, den 24.02.2020 an der Kirche in Wesel - Bislich. Zahlreiche kostümierte Zuschauer säumen den Weg. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Foto: FUNKE Foto Services