Wesel: Das Rathaus bleibt im Lockdown geschlossen

Wesel. Die Stadt verweist wegen der Corona-Lage auf das Online-Angebot des Rathauses. In dringenden Fällen können Termine vereinbart werden.

Um die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus weiterhin so weit wie möglich einzudämmen, bleibt das Rathaus bis auf Weiteres für den normalen Publikumsverkehr geschlossen. Das teilt die Weseler Stadtverwaltung mit.

Persönliche Termine mit Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Wesel können in dringenden und wichtigen Angelegenheiten, die unaufschiebbar sind, unter der Rufnummer 0281/203-2600 oder per Mail an buergerservice@wesel.de vereinbart werden.

Hotline zur Coronaschutzverordnung

Wer Fragen zur Coronaschutzverordnung hat, kann die zusätzliche Bürger-Hotline 0281/203-2700 nutzen oder eine Mail an corona@wesel.de schreiben.

Online-Service auf der Homepage

Für einen Termin sollen Bürgerinnen und Bürger die genannten Rufnummern wählen oder eine Mail mit ihrem Anliegen schreiben. Zudem können zahlreiche Leistungen auf der städtischen Internetseite, www.wesel.de/rathaus-online/online-service, online beantragt werden.

