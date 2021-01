Wesel: Autofahrer mit Sprengstoff und Drogen auf der Flucht

Wesel Ein 28-Jähriger hat in Wesel bei der Flucht vor der Polizei beinahe eine Frau überfahren: Untersuchungshaft wegen versuchten Mordes

Am späten Dienstagabend 22.50 Uhr gab es in Wesel eine gefährliche Verfolgungsjagd, teilen Kreispolizei und Staatsanwaltschaft Duisburg in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Der Fahrer eines Mercedes-SUV entzog sich An der Stadtgärtnerei einer Kontrolle. Laut Polizei hat der 28-Jährige Hünxer die Anhaltezeichen einer Polizeistreife ignoriert und fuhr in Richtung Obrighoven davon.

Die Hagerstownstraße habe er bei Rot überquert, sei abgebogen und auf der Dorstener Straße auf eine Radfahrerin (42) zugefahren. Die Frau rettete sich durch einen Sprung zur Seite. Der Raser soll über den Vorderreifen des Fahrrades gefahren und weiter in Richtung Rudolf-Diesel-Straße geflüchtet sein. Dort stellte ihn die Polizei.

In seinem Auto fanden die Beamten ein Messer und Sprengstoffe, zudem sollen die Kennzeichen gefälscht gewesen sein. Laut Polizei stand der Fahrer unter Drogen. Der Mann wurde am Mittwoch der Haftrichterin am Amtsgericht Dinslaken vorgeführt. Sie ordnete Untersuchungshaft unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes an.