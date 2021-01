Wesel: Ärger über Vandalismus - Büdericher fordern Streifen

SPD-Ratsherr Christoph Gockeln beklagt Vandalismus in Büderich. Auch an der Friedhofskapelle ist eine Scheibe beschädigt worden.

Wesel. SPD-Ratsherr Christoph Gockeln berichtet über Lärm und Sachbeschädigung in Büderich. Er beantragt Kontrollen durch die Polizei.

In den vergangenen Wochen "kommt es in Büderich leider vermehrt zu Problemen mit Sachbeschädigungen, nächtlichem Lärm oder Krawallmachern, die nachts um die Häuser ziehen“, schreibt SPD-Ratsherr Christoph Gockeln an Wesels Bürgermeisterin Ulrike Westkamp und Landrat Ingo Brohl.

In der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember etwa haben Unbekannte unter anderem erhebliche Beschädigungen an Pkw verursacht. An mehreren Autos wurden die Spiegel abgetreten oder abgeschlagen. "Dies ereignete sich an unterschiedlichen Straßen im Ort."

Beschädigungen an der Kapelle am Friedhof Büderich

Eine Scheibe der Kapelle am Friedhof in Büderich wurde in den vergangenen Tagen ebenfalls das Ziel von Randalierern. Dabei wurden offenbar mehrfach Steine oder ähnliches gegen die Scheibe geworfen oder geschlagen, sodass deutliche Beschädigungen entstanden sind.

Außerdem, so Gockeln, seien in letzter Zeit größere und kleinere Gruppen regelmäßig am Marktplatz sowie anderen größeren Stellen und Plätzen zu finden und unterwegs. Ob diese Personen für die Schäden verantwortlich sind, könne er nicht sagen. Aber: "Speziell in der Nacht und der jetzigen dunklen Jahreszeit ist dies für viele Anwohner und Anwohnerinnen in Büderich besorgniserregend. Angesichts der aktuellen Coronasituation ist die Einhaltung der entsprechenden aktuellen Verordnungen auch eher fraglich und wohl nicht gegeben."

Polizei soll öfter in Büderich Streife fahren

Er beantragt daher für den Stadtteil Büderich, die Polizei-Frequenz vor Ort zu erhöhen und speziell an den genannten Stellen vermehrt zu kontrollieren. "Erkenntnisse dazu können im Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr besprochen werden."