Wesel: Abgordnete aus Bund und Land besuchten Impfzentrum

Besichtigten am Mittwoch das Impfzentrum des Kreises Wesel: (von links) die Landtagsabgeordnete Charlotte Quik, die Bundestagsabgeordneten Kerstin Radomski und Bernd Reuther, Landrat Ingo Brohl sowie der Landtagsabgeordnete Stephan Haupt.

Wesel. Landrat Ingo Brohl lud die Abgeordneten am Mittwoch zu einer Information vor Ort und einem Austausch zwischen den einzelnen Ebenen ein.

Am Mittwoch, 6. Januar, lud Landrat Ingo Brohl die Bundes- und Landtagsabgeordneten des Kreises Wesel zur Besichtigung des ein. Charlotte Quik und Stephan Haupt (Mitglieder des Landtags) sowie Kerstin Radomski und Bernd Reuther (Mitglieder des Bundestags) liefen den Weg eines Impflings und erfuhren, was an welcher Station passiert.

Sich vor Ort ein eigenes Bild gemacht

„Durch den Termin hatten alle Abgeordneten die Chance, sich vor Ort ein eigenes Bild von der Einrichtung und den geplanten Abläufen zu machen. Ebenso war es ein guter Anlass sich erneut auszutauschen. Zur Bekämpfung der Pandemie ist es unerlässlich, dass die einzelnen Ebenen in einem engen und guten Austausch stehen“, sagt Landrat Ingo Brohl.

Das Land NRW hatte die Kreise und kreisfreien Städte aufgefordert, ein Impfzentrum für Impfungen gegen das Corona-Virus zu errichten. Seit dem 15. Dezember sind die Impfzentren in NRW einsatzbereit, aber noch nicht für den Publikumsverkehr geöffnet.