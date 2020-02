Wesel: 18-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Wesel. Warum ein 18-jähriger Autofahrer in Wesel-Büderich von der Fahrbahn abkam, ist noch nicht geklärt. Der junge Mann wurde schwer verletzt.

Bei einem schweren Unfall in Büderich ist am Montagnachmittag ein junger Mann schwer verletzt worden. Der 18-Jährige war gegen 16.50 Uhr auf der Venloer Straße in Richtung Wesel unterwegs.

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet das Auto in Höhe des Hauses Venloer Straße 68 nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen.

Der junge Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär behandelt wird. Nach Angaben der Polizei besteht keine Lebensgefahr.