Polizeieinsatz Wesel: 16-Jähriger tritt an sechs Autos die Spiegel ab

Ein 16-jähriger Jugendlicher randalierte in der Nacht von Freitag auf Samstag in Wesel, bis er von der Polizei erwischt wurde. Gegen 3.15 Uhr meldeten Zeugen einen randalierenden jungen Mann, der bei mindestens sechs Autos an der Lombeerstraße gegen die Außenspiegel trat und schlug. Dadurch rissen und brachen die Spiegel zum Teil ab.

In Tatortnähe stellten die Beamten schließlich den 16-jährigen Weseler, auf den die Beschreibung des Zeugen zutraf. Die Polizisten übergaben den minderjährigen Jugendlichen an seine Eltern.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen, die derzeit noch andauern.