Schermbeck. Inhaberin Anne Thoenes möchte wieder in ihren eigentlichen Beruf als Ergotherapeutin zurückkehren. Das gemütliche Bistro soll aber fortbestehen.

Wer übernimmt das Café Ännekens Tenne in Schermbeck?

Eines der urigsten Lokale in der Gemeinde Schermbeck sucht in Kürze einen Nachfolger. „Ich habe mich entschlossen, mein Café und Bistro Ännekens Tenne zum 30. Juni zu schließen“, erklärt die jetzige Betreiberin Anne Thoenes, der aber daran gelegen ist, dass der Betrieb möglichst nahtlos weitergeht.

Am 1. April 2009 wurde die heute 40-Jährige in dem Lokal zunächst Geschäftsführerin, ein Jahr später übernahm sie dann die Tenne komplett. „Nun möchte ich meinen eigentlichen Beruf als Ergotherapeutin wieder aufnehmen“, sagt Thoenes, die in Gartrop wohnt.

Pächterin Anne Thoenes sucht einen Nachfolger Foto: Heiko Kempken / FFS



Sie ist voller Hoffnung, dass ihre vielen Kunden zu keiner Zeit vor verschlossener Tür stehen werden: „Gerne möchte ich einen Nachfolger finden, der das Konzept übernehmen möchte, welches sich in Schermbeck erfolgreich etabliert hat“, erläutert die 40-Jährige. Einerseits ist sie zwar wehmütig, dass sie Ännekens Tenne bald den Rücken kehrt, andererseits freut sie sich auf einen neuen Lebensabschnitt.

Thoenes bedankt sich schon jetzt bei ihren Stammgästen „und allen, die uns in der ganzen Zeit unterstützt und mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben.“ Eine Änderung ist schon in Kraft: Ab sofort werden keine Gutscheine mehr ausgestellt, vorhandene Gutscheine können bis Ende Mai eingelöst werden.

Unterstützung von der Wirtschaftsförderung

Auch die Abteilung Wirtschaftsförderung/Tourismus der Gemeinde Schermbeck hofft inständig, dass es mit Ännekens Tenne weitergeht – nicht nur, weil es eine gute Gelegenheit für die Mitarbeiter der Verwaltung ist, hier Mittag zu essen.

„Ein tolles Café und Bistro“ brauche nun einen neuen Pächter, erklärt Sabrina Greiwe von der Gemeindeverwaltung. Sie ergänzt, dass ein Schließen „für unseren Ort wirklich mehr als schade“ wäre.“ Dieses „tolle Lokal im Herzen unseres wunderschönen Ortes“ müsse schnell einen Nachfolger finden.

Auch Anne Thoenes findet, dass die Tenne viele Vorteile biete: Eine perfekte Lage direkt auf der Mittelstraße, gleichzeitig im Grünen – direkt am Mühlenteich – und dann auch noch an der beliebten Römer-Lippe-Route. Sie ist optimistisch, dass es den nahtlosen Übergang gibt. Denn: „Es haben schon viele Interessenten gemeldet“, so die 40-Jährige.

Außenaufnahme des Lokals Ännekens Tenne Foto: Heiko Kempken / FFS

Kuriosum am Rande. Anne Thoenes wurde übrigens früher von ihrer Oma Änneken genannt. Ännekens Tenne sei aber nach der Gründerin Änneken Teloh benannt, erzählt die aktuelle Betreiberin schmunzelnd.





>>> INFOS UND KONTAKTMÖGLICHKEITEN:

Zum Frühstück ab 9 Uhr oder zum Mittagstisch ab 12.15 Uhr, zum Kaffee mit selbstgebackenem Kuchen, oder zur Erfrischung mit herrlichen Eisbecher – Ännekens Tenne ist bei vielen Schermbeckern beliebt, weil es auch tagsüber dort zum Speisen einlädt.

Dienstags bis bis sonntags hat das Bistro an der Mittelstraße 1 nahe dem Rathaus von 9 bis 18 Uhr geöffnet, die Küche bereitet bis 17 Uhr Gerichte zu.

Für Familienfeiern bietet die Tenne neben Räumen im Erdgeschoss weiteren Personen Platz in der ersten Etage. Innen gibt’s 67 Sitzplätze, außen weitere 25. Alle Räume wurden mit besonderer Sorgfalt und Liebe eingerichtet, sorgen so für den urigen Charakter. Wer weitere Fragen zum Bistro hat, kann sich direkt bei Anne Thoenes unter 02853-6044300 oder per Mail (info@aennekens-tenne.de) melden.