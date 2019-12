Weihnachtsgeschäft in Wesel: Halbzeit-Bilanz ist positiv

Schöne Halbzeit-Bescherung für die Geschäftsleute in der Innenstadt: Nach zwei der vier verkaufsstärksten Wochen des Jahres können sie eine positive Bilanz ziehen. „Wir sind etwa auf dem guten Niveau des Vorjahres“, sagt Wolfdietrich Degler, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Wesel. Auch der verkaufsoffene Sonntag jetzt am zweiten Advent sei trotz des regnerischen Wetters zufriedenstellend gewesen. Allerdings erwartet Degler für die letzte Woche vor Weihnachten noch einmal einen deutlichen Schub. „Die Kunden sind jetzt noch ein wenig in der Findungsphase, erfahrungsgemäß zieht es in der letzten Woche noch einmal an.“

Und da der Tag vor Heiligabend in diesem Jahr anders als 2018 ein „normaler“, verkaufsoffener Werktag ist, dürfte das Last-Minute-Shopping hier einen besonderen Stellenwert bekommen. Auch in diesem Jahr zieht es die Kunden ab Donnerstagnachmittag verstärkt in die City. Und Wolfdietrich Degler hat noch einen Trend ausgemacht: „Ich habe den Eindruck, dass die Kunden etwas weniger, aber dafür höherwertiger und höherpreisig kaufen.“

Spielwaren laufen im Weihnachtsgeschäft gut

Sein zweites Weihnachtsgeschäft erlebt Mathijs Driessen, seit Oktober vergangenen Jahres Geschäftsführer der Galeria Kaufhof. „Wir sind bislang ähnlich zufrieden wie im Vorjahr. Besonders unsere Spielwaren-Abteilung läuft sehr gut – neben den klassischen Geschenkartikeln wie Uhren, Schmuck und Parfüm.“ Der Samstag bleibt traditionell der stärkste Tag. „Aber einen ruhigen Tag gibt’s schon lange nicht mehr.“

Das kann Christopher Kloß, neuer Filialleiter des „Sportpalast“, bestätigen. Und auch die Ausweitung der Öffnungszeiten am Samstag von 16 auf 18 Uhr zahlt sich aus. „Die Leute sind an den Samstagen im Advent deutlich länger in der Stadt.“ Sporttextilien und Schuhe wurden verstärkt verkauft, zum Nikolaustag waren natürlich Socken gefragt.

Viele Männer kaufen Geschenke auf die letzte Minute

Und auch in der Parfümerie „Pieper" haben die Mitarbeiterinnen derzeit alle Hände voll zu tun – mit Klassikern wie Neuheiten aus der Welt der schönen Düfte. „Das Weihnachtsgeschäft läuft bei uns immer gut", bestätigt Susanne Tessmer, stellvertretende Filialleiterin. Aber natürlich wird speziell am 23. und 24. Dezember wieder eine größere Gruppe der „Last-Minute-Männer" im Geschäft erwartet.

Vom kleinen Silberkettchen bis zur teuren Uhr reicht die weihnachtliche Verkaufspalette beim Juwelier Hungeling. „Wir sind sehr zufrieden, haben gut zu tun“, betont Geschäftsleiterin Birgit Kisters. „Und das an jedem Tag der Woche.“

Kundenfrequenz ausgesprochen gut

Im Modehaus Mensing war die Kundenfrequenz insbesondere am ersten Adventswochenende ausgesprochen gut. „Wir sind in jedem Jahr zufrieden“, betont Geschäftsführerin Sabine Ostrop. Und trotz des schlechten Wetters seien die Kunden auch am verkaufsoffenen Sonntag in die Stadt geströmt. „Ich glaube, dass die Leute dann sogar eher in den heimischen Gefilden bleiben.“ Einen echten Renner hat Ostrop bislang nicht ausgemacht. „Weihnachten dient zur gezielten Wunscherfüllung.“ So sei das Umtauschgeschäft eher rückläufig.

Und das Buch bleibt das „Geschenk obendrauf“ – wie Eva Korn von der gleichnamigen Buchhandlung bestätigt. „Wir sind sehr zufrieden, ich mache mir um das gute Buch keine Sorgen.“ Auch die jüngere Generation komme verstärkt in die Buchhandlung. Besonders gefragt sei momentan der Bildband „Genesis“ des brasilianischen Fotografen und Naturschützers Sebastião Salgado. Daneben verkaufe sich auch die Beethoven-Biografie von Konrad Beikircher sehr gut.