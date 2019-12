Weihnachtliche Gedanken und Musik in der Dorfkirche Brünen

Weihnachten – kaum eine Zeit hat so eine große Bedeutung für die Menschen. Wann und wo werden so viele Geschichten, Lieder, Bräuche und auch Geheimnisse über das Ereignis des Jahres erzählt und gesungen? Weihnachten ist nicht nur einer der hohen christlichen Feiertage, sondern auch das Fest der Geschenke. Aber ist es nicht die Geburt Jesu Christi, die im Mittelpunkt steht? Der Literarische Weihnachtsabend in der Brüner Dorfkirche gab darauf jede Menge Antworten.

Ruhe und Vorfreude auf das Fest

Die Veranstaltung, zu der der Verein „r(h)ein-kultur-welt“ und die Evangelische Kirchengemeinde An der Issel, Gemeinde Brünen, eingeladen hatten, begann daher mit dem Vorlesen der Weihnachtsgeschichte in einer Übersetzung von Walter Jens. „Und ein Gebot ging aus“ hieß es da. Viele Besucher waren ins Gotteshaus gekommen, um Augenblicke der Ruhe und die Vorfreude auf das Weihnachtsfest mit wunderbaren Vorträgen und musikalischen Darbietungen zu empfinden. Die vier roten Kerzen brannten auf dem großen Adventskranz, der Christbaum strahlte in vollem Glanz und unter der Kanzel stand eine große Harfe.

Klassische Werke des Barock

Initiatorin Ulrike Haibach-Daniel erklärte dem Publikum anfangs, dass das Programm ein wenig geändert werden musste. Für die erkrankte Harfenistin Olja Kaiser spielte Isabelle Marcewka aus Köln und mit Tobias van de Locht aus Düsseldorf konnte ein guter Querflöten-Spieler gewonnen werden. Die beiden ergänzten einander im Verlaufe des Abends sehr gut mit klassischen Werken des Barocks wie beispielsweise Johann Sebastian Bachs „Ave Maria“ und „Allemande“, die jeweils immer nach den Lesungen folgten.

Ulrike Haibach-Daniel, sie feiert mittlerweile 20 Jahre „Literarischer Weihnachtsabend“, und Oliver Steller, ein bekannter Rezitator, lasen die Texte bekannter Autoren sehr unterhaltsam.

Gefühle und Gedanken zur Weihnachtszeit

Bei den Beiträgen handelte es sich um ausgewählte Betrachtungen und Erzählungen um Gefühle und Gedanken, die viele Menschen mit der Advents- und Weihnachtszeit in Verbindung bringen.

Lokales So entstand die Literarische Weihnacht Im Jahr 1998 hatten Udo Daniel und Ulrike Haibach-Daniel die Idee, einen literarischen Abend in der Schinkelkirche zu Götterswickerhamm zu veranstalten, da Spenden für notwendige Arbeiten an der Kirche gesammelt werden sollten. Der Abend wurde ein Erfolg, so dass er jeweils immer am 4. Advent stattfand. Bis 2012 musizierte dazu noch die Gruppe Seytensprung. Nach ihrem Weggang aus Voerde wollten sie eigentlich den Termin ruhen lassen. Doch es kam anders. 2013 gab es Kontakte mit der Evangelischen Kirchengemeinde Brünen und ein neuer literarischer Abend entstand. Er ist längst zu einer festen Institution geworden. Die Weselerin Haibach-Daniel ließ ihre Stimme schon in jungen Jahren ausbilden. 30 Jahre lang war sie Inhaberin einer Buchhandlung in Voerde. Heute arbeitet sie als Beraterin und Coach für das Marketing von Kulturinstitutionen und für Kulturschaffende. Sie ist zudem Vorsitzende des Vereins r(h)ein-kultur-welt.

Werke von Selma Lagerlöf (Ein Weihnachtsgast), Elisabeth von Arnim (Weihnachten in einem bayerischen Dorf), oder „Der allererste Weihnachtsbaum“, eine Kurzgeschichte von Hermann Löns sowie Texte von unbekannteren Autoren bereiteten dem Publikum viel Freude.

2020 gibt es wieder eine Literarische Weihnacht

Es gab auch Nachdenkliches. Das Bekannteste war wohl Wolf Biermanns „Wann ist denn endlich Frieden?“. „Mit unseren Vorträgen aus der Weltliteratur wollen wir den Menschen Anstoß zum Weiterdenken und Nachfühlen geben,“ sagte Ulrike Haibach-Daniel. Womit sie Recht hatte. Still war es in der Kirche. Erst am Ende der Veranstaltung wurde langanhaltend geklatscht.

Die Besucher waren begeistert. Pfarrer Hans Hermann Heucher bedankte sich bei dem Quartett und lud jetzt schon zum siebten Literarischen Weihnachtsabend in Brünen am 4. Advent 2020 ein.