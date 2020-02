Hamminkeln: „Mehrhoog hilft“ will Tafel gründen

Hamminkeln. Verein lädt am 4. März zu einem ersten Treffen in die Begegnungsstätte ein. Bedürftige Menschen vor Ort könnten bald davon profitieren.

Knapp 950 Tafeln gibt es inzwischen in Deutschland, die Zahl auch der unterstützenden Personen ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Die Menge der gespendeten Lebensmittel ist ebenfalls steigend, aber nicht in der Geschwindigkeit, in der die Nachfrage steigt. In Kürze dürfte eine weitere Tafel dazu kommen.

Der Verein „Mehrhoog hilft“ will zur Unterstützung der Bedürftigen aus dem Hamminkelner Ortsteil eine Tafel für die bedürftigen Menschen vor Ort gründen. Diese Tafel möchte „Mehrhoog hilft“ mit Einnahmen aus dem Second-Hand-Laden vor Ort, dem GuGeLaden, der auch von Ehrenamtlern betrieben wird, finanziell unterstützen.

Organisatorische Dinge

Schon nach der ersten Meldung für das Vorhaben ist das Vorhaben auf einem guten Weg. Aktuell werden die organisatorischen Dinge, die für die Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen erforderlich sind, umgesetzt. Bereits weit über 20 Interessierte haben sich schon gemeldet, die sich ehrenamtlich engagieren möchten.

Auch ein Begegnungsfest richtete Mehrhoog hilft aus. Foto: Mh

Auch Spenden zur finanziellen Unterstützung der Tafel sowie die personelle Hilfe bei der Auslieferung von Lebensmitteln sind bereits angeboten worden.

Eine zusätzliche positive Grundlage sind mögliche Räumlichkeiten. Hierzu gibt es auch schon ein erstes Mietangebot. Ob diese Räume allerdings den erforderlichen Ansprüchen Genüge leisten, muss jetzt noch geprüft werden.

In nächster Zeit soll das Engagement von „Mehrhoog hilft“ weiter beraten und organisiert werden. Dazu treffen sich die Ehrenamtler am Mittwoch, 4. März, um 19 Uhr, in der Mehrhooger Begegnungsstätte.

Dort soll das weitere Vorgehen und die Verteilung der einzelnen Aufgaben besprochen werden. Mit dabei ist auch eine Vertreterin der Bocholter Tafel, die sich bereit erklärt hat, den Mehrhoogern zu erläutern, wie bestimmte Aufgaben umgesetzt werden können. Zu diesem Besprechungstermin sind nicht nur die Personen eingeladen, die sich bereits zur Mitarbeit bereit erklärt haben.

Es können auch diejenigen kommen, die sich derzeit überlegen, ob sie bei der neuen Gruppe von „Mehrhoog hilft“ mitmachen möchten oder auch die Personen, die an Informationen zu diesem Projekt interessiert sind. Bei dem Treffen sollen neben der Vorstellung der bislang vorliegenden Möglichkeiten und Ergebnisse, auch die weiteren Aufgaben besprochen werden. Dazu gehört, wie bestimmte Grundlagen umgesetzt werden aber auch, welche Aufgaben die Mitglieder des Teams übernehmen können. Neben dem Abholen der Waren, deren Sortierung und Ausgabe gehören auch Verwaltungs-und Leitungsaufgaben dazu.





>>> DIE TAFELN GIBT ES HIERZULANDE SCHON SEIT SEIT BALD 20 JAHREN:



In Deutschland gibt es fast 940 Tafeln mit mehr als 2.000 Tafel-Läden und Ausgabestellen (Erste Tafel 1993 in Berlin).

Etwa 60 Prozent sind Projekte in Trägerschaft, 40 Prozent eingetragene Vereine. Bundesweit engagieren sich über 60.000 ehrenamtliche Helfer.