Wesel. Die Polizei sucht einen Unbekannten, der einen unter dem Parkdeck an der Karl-Jatho-Straße geparkten BMW beschädigt hat.

Unfallflucht: BMW auf Parkplatz in Wesel beschädigt

Am Freitag gegen 11.10 Uhr parkte ein 52-jähriger Mann aus Hünxe seinen grauen BMW unter dem Parkdeck an der Karl-Jatho-Straße. Das Fahrzeug stellte er im vorderen Bereich des Parkplatzes, an der Wand zur Delogstraße, ab. Als er gegen 13 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück kehrte, stellte er fest, dass der BMW am Heck stark beschädigt ist.

Ein Unbekannter war augenscheinlich gegen das Auto des Hünxers gefahren und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht nun den Unfallverursacher oder Zeugen, die Hinweise auf diesen geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Wesel unter der Nummer 0281/1070 in Verbindung zu setzen.