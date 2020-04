Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch in eine Werkstatt in Wesel.

Blaulicht Unbekannte versuchen in Wesel einen Tresor zu knacken

Wesel Nach ersten Erkenntnissen der Polizei flüchteten sie ohne Beute. Nun sucht die Polizei Wesel, Zeugen, die vielleicht etwas beobachtet haben.

In der Zeit von Mittwoch, 16.45 Uhr, bis Donnerstag, 08.00 Uhr, drangen Einbrecher in eine Werkstatt an der Handwerkerstraße ein. Hier versuchten sie ohne Erfolg, einen Tresor aufzuschweißen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Wesel flüchteten die Unbekannten, ohne etwas mitgenommen zu haben.

Nun fragt die Polizei: Hat jemand vielleicht etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Telefon 0281 / 107-0.