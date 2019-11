Wesel. Schulgebäude und Sporthalle am Barhel-Bruyn-Weg in Wesel mit silberner Farbe „verziert“. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zur Täterermittlung.

Unbekannte sprühen 30 Graffitis auf Schulgebäude in Wesel

Unbekannte besprühten das Schulgebäude und die Sporthalle einer Schule am Barhel-Bruyn-Weg mit mehr als 30 Graffitis. Die Schmierer benutzen für ihre „Kunstwerke“ silberne Farbe. Unter anderem brachten sie den Schriftzug „Sipio“ an.

Festgestellt wurden die Graffitis am Dienstag gegen 0.15 Uhr. Wer hat was gesehen und kann der Polizei helfen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, 0281 / 107-0.