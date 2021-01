Blaulicht Unbekannte brachen in Wesel in vier Werkzeugschuppen ein

Wesel Die Weseler Polizei sucht Zeugen, die vielleicht etwas Auffälliges in der Kleingartenanlage an der Helenenstraße beobachtet haben

Unbekannte brachen in der Zeit von Mittwoch, 10.20 Uhr, bis

Donnerstag, 10.30 Uhr, in mindestens vier Werkzeugschuppen ein. Diese befinden

sich auf dem Gelände einer Kleingartenanlage am Helenenweg. Sie stahlen unter anderem Werkzeug.

Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat etwas Auffälliges beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wesel, 0281 / 1070.

