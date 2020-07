Trotz Corona: Das bieten die Freibäder in Wesel und Umgebung

Abtauchen in Wesel und Umgebung: Was die hiesigen Freibäder zu bieten haben, lesen Sie in unserem Freibad-Check.

Kreis Wesel. Rutsche, Planschbecken oder lieber Sandstrand? Wir haben uns in den Freibädern und Badeseen umgeschaut und die Angebote zusammengestellt.

Die Freibäder haben es in dieser Saison schwer: Das Sommerwetter spielt nicht so wirklich mit und dann ist da noch die Corona-Situation mit ihren Einschränkungen. Dennoch viele Bäder geöffnet und bieten den Besuchern - trotz Corona - ein tolles Angebot. Wo Wasserratten in Wesel, Hamminkeln und Hünxe abtauchen können und was ihnen dort zu welchem Preis geboten wird, haben wir in unserer Freibad-Übersicht für Sie zusammengestellt. Hier finden Sie natürlich auch alle Informationen zu den geltenden Corona-regeln in den Bädern.