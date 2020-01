Tischler-Tradition lebt in Wesel in vierter Generation fort

Nach genau 30 Jahren als Inhaber der Tischlerei Ernst Bergmann hat der der 66-jährige Seniorchef Ernst-Dieter Bergmann den Betrieb zum Jahreswechsel an seinen 39-jährigen Sohn Jörn übergeben. Damit lebt die Familientradition fort – die vierte Generation übernimmt – und auch die fünfte steht mit dem zweieinhalbjährigen John schon bereit...

Dietrich Bergmann gründete die Firma 1895. Er übergab das Unternehmen an seinen Sohn Ernst Bergmann – der Vater des jetzt scheidenden Seniorchefs übernahm das Unternehmen, das auf dem ehemaligen „Gut Kloßhof“ in Obrighoven ansässig ist.

Seit 1971 ist Ernst-Dieter Bergmann, der meist nur Ernst genannt wird, Tischler, seit 1982 Meister.

Er war froh, als sein Sohn Jörn 2007 in den Familienbetrieb einstieg – zuvor hatte der Junior in der Tischlerei Gockel in Voerde seine Ausbildung absolviert und danach in anderen Firmen Erfahrungen gesammelt. 2004 legte Jörn seine Meisterprüfung ab, seit 2009 ist er fachgeprüfter Bestatter. „Etwa drei Viertel der Arbeit umfasst die Tischlerei, ein Viertel Bestattungen“, erläutert der 39-Jährige.

Drei Generationen Bergmann an den Maschinen. Foto: Thorsten Lindekamp / FFS

Sein Vater kann sich noch daran erinnern, dass vor einigen Jahrzehnten die Bauern in der Nachbarschaft noch zu Lebzeiten das Holz für ihren eigenen Sarg bereitgelegt hatten, mit dem die Angehörigen bei einem Todesfall dann zum Schreiner kamen, um den Sarg anfertigen zu lassen. „Heute bauen wir keine Särge mehr“, berichtet Ernst-Dieter.



Ein Sarg mit Logo von Schalke 04

Sein Sohn ergänzt: „Wir bekommen fertige Särge von einer Sargfirma. Manchmal werden die aber dann noch bearbeitet, wenn es spezielle Wünsche gibt: So möchten manche Jäger, dass ihr Sarg mit grüner Farbe gestrichen wird.“ Auch das gibt’s: Einmal wurde sogar ein Schalke-Logo auf dem Sarg gewünscht.

Mehr als die Hälfte der Verstorbenen werde mittlerweile eingeäschert, berichtet der Senior. Der 66-Jährige wird seinen Sohn weiter beratend bei der Geschäftsführung unterstützen – wie auch die anderen drei Mitarbeiter der Firma Bergmann. Denn: Die Auftragslage ist so gut wie nie, doch nicht alle Wünsche der Kunden können auch sofort erfüllt werden.



Geeignete Fachkräfte schwer zu finden

„Das große Problem ist, geeignete Fachkräfte zu finden. Wir haben zurzeit einen Lehrling, doch ob der im Betrieb bleibt, ist noch völlig offen“, erklärt Jörn Bergmann, der im Ausbildungsausschuss der Innung tätig ist. Sein Vater Ernst-Dieter ist sogar schon seit 27 Jahren im Vorstand der Tischlerinnung.

Vater und Sohn bezeichnen es als Glücksfall, dass es in der Familie so gut klappt und die Tradition auch nach 135 Jahren fortgesetzt wird. „Wenn mein Enkel John in vielen Jahren einmal die Firma von meinem Sohn übernimmt, wäre das natürlich wunderschön – wie ein Sechser im Lotto“, sagt der Senior-Chef.

>>> BEDARF IST AKTUELL GROSS - GUTE ZEITEN FÜRS HANDWERK:

Zurzeit investieren viele Leute Geld in den Innenausbau – gute Zeiten fürs Handwerk also, berichten die Tischler. „Im Moment bringt ja Geld auf der Bank so gut wie nichts, da kann man es besser investieren“, sagt Ernst-Dieter Bergmann. Sein Sohn Jörn ergänzt, dass sein Unternehmen überwiegend Privatkunden bedient. Neben Fenstern, Türen werden auch Theken, Küchen und Einzel-Möbel in Auftrag gegeben.

Die Weseler Schreinerei verrichtet ihre Arbeit bei Kunden im Umkreis von etwa 50 Kilometern.

Dass Fachkräfte gesucht werden, hat laut Bergmann mehrere Gründe. Unter anderem: „Handwerk müsste besser bezahlt werden“, findet der 66-Jährige, der vorrechnet, dass Kunden für eine Stunde in der Kfz-Werkstatt das Doppelte bereit seien zu zahlen als für einen Tischler.