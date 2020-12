So war das Jahr 2020 in Wesel

So war das Jahr 2020 in Wesel Tierische Geschichten von Wildgans, Steinkauz, Igel und Co.

Wesel Manches ist erschreckend, vieles aber rührend. Auch zwei Glücksschweine machten von sich reden. Sie leben nun auf einem Gnadenhof.

Der Klimawandel macht sich auch bei den Tieren und Pflanzen bemerkbar. So sind es immer weniger Wildgänse aus dem hohen Norden, die am Niederrhein überwintern. Gänseexperte Johan Mooij, der selbst zahllose Male an ihren Brutstätten war, weiß, warum das so ist: Das Eis schmilzt immer weiter, so dass Polar- und Rotfüchse sowie Eisbären leichte Beute machen können. Denn so gelangen sie dorthin, wo die Jungtiere futtern und fressen sie auf.

Porky, so nannten Mitarbeiter des Weseler Tierheims ein Ferkel, das offenbar bei einem Tiertransport ausbüxte. Am Auesee wurde das kleine Schwein aufgegriffen, das man wohl als Glücksschwein bezeichnen kann. Später wurde noch ein zweites Ferkel entdeckt, das ebenfalls allein auf Tour war. Beide sind nun auf einem Gnadenbrothof im Hunsrück untergebracht und genießen ihr Leben, das sonst wohl längst beendet worden wäre.

Junge Hasen von Hunden gestört

Der Naturschutzbund hat es im Frühjahr mit besonders vielen Hasen zu tun. Die Tiere werden von Spaziergängern gebracht, die zumeist mit ihren Hunden auf Feld- und Waldwegen unterwegs waren. Ihre Vierbeiner stöberten die Tiere auf, die hilflos wirkten, so dass sie bei den Fachleuten landen. Dass die Mutter den Nachwuchs öfter mal alleine lässt, ist übrigens ganz normal. Deshalb sollten Hundebesitzer ihre Vierbeiner anleinen, damit die Hasenjungen nicht gestört werden.

Bislich, das Storchendorf schlechthin, freut sich über weitere selten gewordene Vögel. Gleich zwölf Steinkauz-Brutpaare wurden 2020 im Dorf am Deich gezählt. Derweil gab es traurige Nachrichten aus dem Storchennest an der Kirchenwoy. Dort überlebten drei von sechs Storchenjungen einen Hagelschauer nicht.

Problemfall Saatkrähe

Für Ärger sorgen dagegen mal wieder . Nicht nur, dass sie einen ungeheuren Lärm machen, sie hinterlassen auch ihren Kot unter den Bäumen, in denen sie sitzen. Das ist unter anderem entlang der Weseler Ringstraßen der Fall. Doch was tun? Eine Umsiedlungsaktion, die vor einigen Jahren vom Büdericher Marktplatz in die Rheinaue unter wissenschaftlicher Begleitung aus den Niederlanden stattfand, war nicht von Erfolg gekrönt.

Gefährlich werden kann der Eichenprozessionsspinner. Die Brennhaare sind vor allem für Allergiker gefährlich, aber Menschen, die nicht übermäßig reagieren, leiden unter einem starken Juckreiz und Ausschlag, der kaum zu stoppen ist. Deshalb werden die . Das Sprühen von Bioziden ist eine Möglichkeit. Inzwischen gibt es aber auch Fallen. Auch Nistkästen werden angebracht, damit sich Meisen niederlassen, die die Raupen liebend gern verspeisen.

Blinder Passagier im Regionalexpress

Eine Schlange wurde als blinder Passagier im Regionalexpress 5 entdeckt. Der Zug musste geräumt werden. Dabei entpuppte sich das Tier am Ende nur als eine harmlose Blindschleiche.

Fünf ausgesetzte Katzenbabys liebevoll versorgt

Eine verwaiste Katzenmutter im Weseler Tierheim lässt warm ums Herz werden. Denn sie widmet sich fünf ausgesetzten Katzenbabys, die eine Frau in der Nähe der Schill-Kaserne fand, ganz liebevoll.

Tierisches Glück und Entsetzen liegen oft nah beieinander. So empörte in Lackhausen ein Tierquäler die Menschen, der auf einen Graureiher schoss.

Auch viele Igel benötigten im Jahr 2020 Pflege. Wegen der Hitze lechzten sie im Sommer nach Wasser, aber auch nach Futter. Viele von ihnen waren unterernährt, weil sie nicht die nötige Nahrung fanden. Der Naturschutzbund im Kreis Wesel suchte deshalb immer wieder Pflegestellen für die putzigen Tiere.