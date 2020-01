Stuntfrau Miriam Höller aus Schermbeck faszinieren Abenteuer

Sie gehört mit zu Schermbecks schönsten Frauen. Aus dem ehemaligen „Germany‘s Next Topmodel“ ist eine erfolgreiche und selbstbewusste Stuntfrau, ein Model und Moderatorin geworden. Höller ist heute noch bekannt für ihre waghalsigen Aktionen. So ließ sie sich schon bei einem Kunstflug auf ein Flugzeug festschnallen, fährt Autorennen oder hing an den Kufen eines Hubschraubers.





Zehn Jahre lang ging das gut, bis sie sich bei einem Action-Fotoshooting im Sommer 2016 beide Füße brach. Sie knickte mit ihren 13 Zentimeter High Heels einfach weg und brach sich dabei die Füße mehrfach.

Seit eineinhalb Jahren arbeitet die 32-Jährige nach ihrem Unfall in Köln als Motivationstrainerin. Ihr Ziel sei es in den letzten drei Jahren gewesen, wieder ganz gesund zu werden. Das habe sie jedoch bis heute nicht geschafft, wie sie gesteht.

Sie kann es nicht ganz lassen: Mit brennenden Fackeln schwebt die Schermbeckerin von der Decke herab. Foto: Patrick Reymann

„Die bleibenden Schäden in meinem Fuß hindern mich in meinen alten Beruf zurückzukehren.“ Dennoch sei das Jahr 2019 für sie etwas ganz Besonderes gewesen. „Bunt, aufregend und lehrreich. Ich habe tolle Reisen gemacht, große berufliche Erfolge gefeiert und viel Neues erfahren und gelernt“, gesteht sie.

Auftritt in der Lanxess-Arena

Ihr größtes Highlight in letzter Zeit sei der Auftritt Ende November in der Kölner Lanxess-Arena gewesen, wo sie vor 15.000 Menschen in ihre „Alte Welt“ der Stuntfrau abtauchen konnte. „Mit meinem 29-köpfigen Stuntteam haben wir eine ganz besondere Feuershow kreiert. Mit diesem Auftritt wollte ich die Zuschauer an meiner Faszination zu Gefahr, Action und Abenteuer, aber auch der Kontrolle über genau diese Dinge teilhaben lassen“.

Als sie mit brennenden Fackeln vom Hallendach abgelassen wurde, später mit ihren Feuerflügeln brannte und ihr dann die Menschenmasse zujubelte, sei sie von ihren Gefühlen überwältigt gewesen. „Das bin ich, atemberaubende Actionmomente kreieren und die Zuschauer damit begeistern. Es war aber auch gleichzeitig ein liebevoller Abschluss und ein schlussendlicher Abschied meiner Stuntkarriere.“

Leichtigkeit geht teilweise verloren

Und heute – wo steht sie und wer ist Miriam Höller? „Das ist eine schwierige Frage, mit der ich mich sehr lange beschäftigen musste.

Wer bist du, wenn du dich nicht mehr über deinen geliebten Job identifizieren kannst? Wenn du nicht mehr gesund bist, wenn du keinen Lebenspartner mehr hast und scheinbar die gesamte Welt um dich herum zusammenbricht?

Höller hat als „Speakerin“ eine neue Aufgabe gefunden. Foto: Patrick Reymann



Die Rückschläge haben mir ganz sicher Leichtigkeit genommen, doch dafür lebe ich heute viel konsequenter und bewusster“, so Höller. Eine weitere Konsequenz sei, dass sie für viele Dinge keine Zeit mehr habe: negative Menschen, oberflächliche Gespräche. „Ich bin auf einen Schlag erwachsen geworden. Mir ist bewusst geworden, dass man manche Dinge im Leben nicht kontrollieren kann, die muss ich akzeptieren.

Lebensfreude bleibt erhalten

Aber die Dinge, die ich beeinflussen kann, auf die konzentriere ich mich besonders. Meine Einstellung zu leben, meine Denkweise.“

Ihre Motivation drückt sie klar aus: „Ich lasse mich vom Leben nicht unterkriegen und mir sicher nicht meine Lebensfreude nehmen, denn das war immer etwas, was mich ausgezeichnet hat“.

Seit dreieinhalb Jahren lebt Miriam zwischen ihren Reisen immer wieder in Schermbeck. Hier genieße sie das Landleben, ihre Familie und die Freunde ihrer Kindheit.

Nur Schermbeck wäre ihr aber zu wenig, da sie, wie sie lachend gesteht, nach wie vor das kleine Mädchen sei, das am liebsten die ganze Welt an einem Tag erobern will, viel lernen, erleben und erreichen möchte.

„Dieses Tempo kann aber auch ganz schön ermüden. Es ist für mich spannend auszufliegen und gleichzeitig ein tolles Gefühl zu wissen, wo mein Zuhause ist und wo meine Wurzeln sind“.