Stichwahl für Bürgermeister: Gemischtes Echo im Kreis Wesel

Es bleibt dabei: Das nordrhein-westfälische Landesverfassungsgericht hält an der Stichwahl bei Bürgermeister- und Landratswahlen fest und erklärt damit die Abschaffung für verfassungswidrig. Vor gut einer Woche verkündeten dies die Richter in Münster, nachdem die schwarz-gelbe Landesregierung die Abschaffung beschlossen und SPD und Grüne dagegen geklagt hatten. Was sagen hiesige Bürgermeister und Politiker zu dem Urteil? Wir haben uns in den Kommunen umgehört.

Wesels Bürgermeisterin Ulrike Westkamp (SPD), seit 15 Jahren durchgängig im Amt, hält die Entscheidung für richtig, weil die Stichwahl die Demokratie stärke. Damit werde der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin am Ende von einer breiten Mehrheit getragen. Bislang musste Westkamp nicht in die Stichwahl, weil sie bei allen drei Wahlen 2004, 2009 und 2014 stets die 50-Prozent-Marke geknackt hat.

Kreistag stimmte für die Beibehaltung der Stichwahl

Auch Jürgen Lantermann (Wir für Wesel) hält die Stichwahl für eine gerechte Lösung. Sie sei demokratischer und beinhalte eine größere Akzeptanz des am Ende gewählten Kandidaten. So hätten auch die eine Chance, die ihren Wunschkandidaten nicht durchbekommen haben und könnten ihre Stimme nun einem weiteren Kandidaten geben.

Landrat Ansgar Müller (SPD) hatte engagiert und wiederholt gegen die Abschaffung der Stichwahl argumentiert: „Wir steuern momentan auf ein politisches System mit sechs Kräften zu, die jeweils ein Stimmenpotenzial von 10 bis 28 Prozent besitzen. Wenn es rechten Parteien in einzelnen Kommunen gelingt, den dort eventuell gegen einen Bürgermeister herrschenden Unmut für sich zu nutzen, könnte auch in NRW ein rechter Bürgermeister ins Amt kommen. Die Befürworter der Abschaffung der Stichwahl sollten darüber nachdenken, ob sie nicht eines Tages aufwachen und erkennen, dass sie sich zum Steigbügelhalter rechter Bürgermeister gemacht haben.“ Der Kreistag appellierte in einer Resolution mehrheitlich, die Stichwahl beizubehalten.

Stichwahl: Aus demokratischer Sicht sinnvoll

Für Ulrich Gorris, Fraktionssprecher der Grünen in Wesel, gibt es gute Argumente für und gegen die Stichwahl: „Aus demokratischer Sicht ist eine Stichwahl auf jeden Fall gut“, sagt er. Denn: „Ein Bürgermeister braucht eine klare Mehrheit“. Auf der anderen Seite kann er aber auch Einwände dagegen nachvollziehen. Zum Beispiel das Argument, dass Stichwahlen oft nicht auf großes Interesse beim Wähler stoßen. Ohne Stichwahl, so meint Gorris, wäre es in einigen größeren Städten auch leichter gewesen, einen grünen Kandidaten in Amt und Würden zu wählen zu lassen.

„Es ist ja eine knappstmögliche Entscheidung“, urteilt Hamminkelns CDU-Fraktionschef Dr. Dieter Wigger angesichts von vier zu drei Stimmen, mit denen die Richter für die Beibehaltung der Stichwahl gestimmt haben. „Demokratietheoretisch haben sie ja recht“, so der Rechtsanwalt. Aber die Praxis sehe ja anders aus, denn bei der erneuten Wahl kämen erfahrungsgemäß deutlich weniger Wähler an die Urne und der gewählte Kandidat habe dann deutlich weniger Stimmen als in der ersten Runde. „Die Stichwahl ist ein zweiter Aufguss“, findet Wigger.

Beteiligung bei der Stichwahl ist oft sehr gering

Sein Kollege von der SPD, Jörg Adams sieht die Entscheidung naturgemäß anders: „Das ist gut so. Da gibt es keine Steigbügelhalter für AfD-Bürgermeister.“ Seiner Meinung nach sollten die „beiden Besten sich zur Wahl stellen. Da ist die Stichwahl wichtig.“ Silke Westerhoff, Hamminkelns FDP-Fraktionsvorsitzende, hätte auf diese Wahl verzichten können. Die Beteiligung ist häufig gering, so die Liberale und die nochmalige Besetzung der Wahllokale ist ein erheblicher Aufwand für die Stadt.

Michael Wefelnberg, CDU-Fraktionschef in Hünxe, sieht das genauso. Nachvollziehbar sei das Urteil. „Aber wenn Sie die Realität ansehen: viel Vergnügen.“ Man könne die Legitimation eines in der Hauptwahl mit 30 Prozent gewählten Hauptgemeindebeamten anzweifeln. Eine Stichwahl, an der kaum jemand teilnehme, verschaffe aber keine höhere Legitimation. „Wir können damit leben und wollen unsere Wähler zur Teilnahme an der Stichwahl mobilisieren.“

Zusätzliche Arbeit und noch mehr Wahlkampf für die Politik

Für Ulrich Stiemer, CDU-Vorsitzender in Schermbeck, hat das Urteil vermutlich ganz konkrete Auswirkungen: „Wir sind ja unmittelbar davon betroffen. Eine Stichwahl bedeutet für uns zusätzliche Arbeit und nochmaligen Wahlkampf. Ob das sinnvoll ist, spielt aber jetzt keine Rolle mehr. Wenn das Gericht so entschieden hat, müssen wir das umsetzen – auch wenn das Interesse an einer Stichwahl meist sehr gering ist.“