Sternsingeraktion in Schermbeck läuft diesmal ganz anders

So eng dürfen die Sternsinger in diesem Jahr natürlich nicht in der St.-Ludgerus-Kirche nebeneinander stehen.

Schermbeck In diesem Jahr können die Sternsinger aufgrund der Corona-Pandemie leider nicht von Haus zu Haus ziehen. Den Segen gibt es trotzdem.

Im Aachener Dom wurde am 29. Dezember der bundesweite Auftakt der 63. Aktion-Dreikönigssingen gefeiert, berichtet der Schermbecker Pastor Xavier Muppala und erläuert die Sternsingeraktion 2021 in St. Ludgerus, Schermbeck

In diesem Jahr können die Sternsinger aufgrund der Corona-Pandemie leider nicht von Haus zu Haus ziehen. Dennoch kann der Leitgedanke der engagierten Sternsinger in diesen Zeiten Mut machen: „Heller denn je – die Welt braucht eine frohe Botschaft!“

Die Herausforderungen der Pandemie mit den sich ständig ändernden Vorschriften haben uns letztendlich dazu bewogen, eine völlig kontaktlose Sternsinger-Spendenaktion zu organisieren.

Los geht's am 9. Januar

Ab dem Samstag, 9. Januar, am Tag der ursprünglich geplanten Sternsinger-Aktion in der Gemeinde St. Ludgerus, werden in einer Sternsinger-Segens-Ecke in der St.Ludgerus-Kirche die Segenszettel für das Zuhause aller Glaubigen bereitliegen. Über eine Spende freuen sich die Kinder, die das Kindermissionswerk durch die Sternsingeraktion unterstützt!

Kontaktlose Zettel-Abholung und Spende

So können die Christen die Segenszettel abholen und spenden: Muppala: "Holen Sie die Segenszettel von der Sternsinger-Segens-Ecke in unserer Kirche ab und werfen Sie Ihre Spende in die Spendenbox."





Die Kirche ist an folgenden Tagen geöffnet: Samstag, 9. Januar, von 9 bis 16 Uhr, Sonntag, 10. Januar, von 12 bis 18 Uhr und von Montag, 11. Januar, bis Freitag, 15. Januar, jeweils von 15 bis 18 Uhr.

Ausgabe auch in Gahlen

Gahlen: Am Samstag, 9. Januar, haben Gläubige am Sternsingerstand vor der Bäckerei Schult (Kirchstraße) die Möglichkeit von 9.30 bis 12 Uhr eine Spende abzugeben. Sie bekommen dort auch einen Segenszettel.

Pfarrbüro: "Geben Sie Ihre Spende ab dem 9. Januar im Pfarrbüro (Pastoratsweg 10) zu den bekannten Öffnungszeiten ab. Auch dort erhalten Sie Segenszettel". erläutert der Pastor.

Digitale Segenzettel und Online-Überweisung gibt es ebenfalls: Einen digitalen Segen der Sternsinger können Interessierte über www.sternsinger.de/ sternsingen/digitaler-besuch/ abrufen.

Aktion bis 2. Februar verlängert

Die Sternsingeraktion ist aufgrund der derzeitigen Umstände verlängert worden und findet in dieser Form bis zum 2. Februar statt. Der Sternsingerstand in der St.-Ludgerus-Kirche wird auf jeden Fall bis zu diesem Termin zur Verfügung stehen. Aktuelle Öffnungszeiten der Kirche nach dem 15. Januar findet man auf der Homepage www.sankt-ludgerus.de.

"Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Im Namen der Kinder in den Hilfsprojekten, sagen wir Ihnen schon jetzt herzlichen Dank für Ihre Spende", erklären das Sternsinger-Aktion-Orga-Team und Pastor Xavier Muppala.

