In Marienthal stecken die Sternsinger ihren Segen in die Briefkästen.

Segen Sternsinger in Hamminkeln-Marienthal nutzen die Briefkästen

Hamminkeln Wegen Corona werden die Kinder den Segen "Christus Mansionem Benedicat" nicht persönlich an der Haustür überbringen.

Die Sternsinger der Pfarrgemeinde Mariä Himmelfahrt in Marienthal sind schon seit Jahren in der Gemeinde unterwegs, um die Häuser der Menschen zu segnen und um eine Spende für notleidende Kinder zu bitten. Dabei besuchen sie normalerweise die Familien in Marienthal, Brünen, Weselerwald, Havelich und Dämmerwald.

Aufgrund der Corona-Pandemie können die Kinder und Jugendlichen in diesem Jahr nicht wie gewohnt von Haus zu Haus ziehen. Stattdessen legen sie für das Jahr 2021 Segensaufkleber mit einem Flyer, in die Briefkästen der Marienthaler Familien.

Aufkleber gibt es auch bei Stenk und Winkelmann in Brünen

Die Menschen der anderen Ortsteile, die zur Pfarrei Marienthal gehören, haben die Möglichkeit Segensaufkleber in den Geschäften Winkelmann und Stenk in Brünen abzuholen. Dort kann auch etwas gespendet werden.

Wer nicht mobil ist oder keinen Segensaufkleber bekommt, kann sich unter der Telefonnummer 02856 3301 melden und bekommt ebenfalls einen Segensaufkleber in den Briefkasten. Weil gerade in der Pandemie Kinder Unterstützung benötigen, bitten die Sternsinger auch unter geänderten Bedingungen um Spenden. Wer will, kann seine Spende persönlich im Kloster Marienthal oder nach den Gottesdiensten abgeben. Gespendet werden kann auch unter www. sternsinger.de/spenden.

Mehr Nachrichten aus Wesel und Umgebung gibt es auch hier.