Stadtwerke Wesel haben eine neues Tarifsystem

Wesel. Die rund 10000 Gas- und 6000 Strom-Kunden der Stadtwerke Wesel finden in den nächsten Tagen Post in ihrem Briefkasten: Der örtliche Versorger klärt darin über sein neues Produkt- und Preissystem auf. Und schon ab heute finden die Kunden auf der überarbeiteten Homepage auch eine Übersicht über das neue Tarifsystem. „Wir haben jetzt auch einen Online-Tarif, der sich sehen lassen kann“, betonte Wolfgang Lingk, Aufsichtsrats-Vorsitzender der Stadtwerke.

Hinzu kommt die Einführung einer Stadtwerk-Card, die etwa 3000 Rabatte bei Freizeitaktivitäten für die ganze Familie beinhaltet – beispielsweise im Movie Park Bottrop oder im Freizeitpark Efteling. Auch vor Ort wollen die Stadtwerke neue Partner für die Rabatt-Karte finden, bislang sind Mrs. Sporty und Poco mit im Boot.

Baumpflanzaktion in Flüren

Bislang konnten die Kunden lediglich zwischen drei Tarifen auswählen. Nun gibt es neben Vesalia Gas/Strom Klassik, Vesalia Gas/ Strom 24, Vesalia Gas/Strom Premium eben auch Vesalia Gas/Strom Online. Für diese rein preislich orientierte Vertragsform muss der Kunde selbst auf der Homepage tätig werden. „Wir wollen hiermit Kunden ansprechen, die viel online unterwegs sind“, so Lingk, „speziell auch junge Familien.“

Die Vesalia 24-Angebote umfassen eine Laufzeit von zwei Jahren mit Preisgarantie, dazu den persönlichen Kundenservice, eine Energieberatung und die Stadtwerke-Card. Und wer den Premium-Tarif bucht, nimmt zusätzlich zu den genannten Vorteilen auch noch an Ökoprojekten teil. So haben die Stadtwerke als ersten Schritt eine Baumpflanzaktion am Wasserwerk Flüren geplant. „Die Kundenwünsche werden mit dem neuen Produktfolio besser berücksichtigt“, sagte Geschäftsführer Rainer Hegmann gestern bei der Vorstellung. „Unser Ziel war eine größere Transparenz, die Harmonisierung des Preissystems und der Ausbau der Digitalisierung.“

Preise erhöhen sich am 1. März

Den allgemeinen Entwicklungen auf dem Markt folgend kommen die Stadtwerke allerdings nicht um eine Preiserhöhung umhin. „Wir müssen Strom und Gas teurer einkaufen“, so Hegmann. Grund dafür sind höhere Entgelte der Strom- und Gasnetzbetreiber, gestiegene Börsenpreise für Energie und die gestiegene Umlage für private Stromkunden im Rahmen der EEG-Umlage (Erneuerbare-Energien-Gesetz). So erhöht sich ab dem 1. März der Preis für die Grundversorgung um sechs Prozent, bei den anderen Tarifen je nach Verbrauch und Produkt im Mittel um rund neun Prozent.

Kundenservice verstärkt

Bei einem Verbrauch von etwa 2500 Kilowattstunden Strom fallen somit zwischen zwei und sieben Euro an Mehrkosten im Monat an. Und bei einem durchschnittlichen Gasverbrauch von 15000 Kilowattstunden kämen auf den Kunden Mehrkosten in Höhe von fünf bis neun Euro im Monat zu. „Das lässt sich aufgrund der gestiegenen Kosten nicht vermeiden“, unterstreicht Hegmann. „Aber wir bieten weiterhin faire Preise an.“



Und über die genauen Tarife können sich die Kunden ab heute informieren. „Die neue Produktstruktur gilt ab 16. Januar“, sagt Prokurist Frank Merten. „Ab sofort haben die Kunden die Möglichkeit, den für sie passenden Tarif auszuwählen.“ Begleitend informieren die Stadtwerke die Kunden wie erwähnt per Post über die Neuerungen. Über die Vorteile der Stadtwerke-Card folgt dann Ende Januar ein gesondertes Schreiben. Und für den Fall der Fälle, dass sich in diesen Tagen die Kunden vermehrt melden, wurden der Kundenservice und auch das Citybüro personell verstärkt.