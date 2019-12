Wesel. Sechs E-Ladesäulen der Stadtwerke gibt es bereits in Wesel. Demnächst soll eine weitere am Parkdeck Bühnenhaus in Betrieb gehen.

Stadtwerke weiten Netz der Ladesäulen in Wesel aus

Die Stadtwerke Wesel weiten das Netz ihrer Ladesäulen aus. Die befinden sich an der Bismarckstraße Höhe Kreisverkehr, am Parkplatz Heubergbad und an der Esplanade Höhe Einmündung Stettiner Straße. Im November ist die Stromtankstelle an der Rheinpromenade auf dem Parkplatz nahe den Schienen dazugekommen.

Mitte des Jahres war die Ladesäule am Evangelischen Krankenhaus eröffnet worden. An der Fluthgrafstraße steht eine weitere Säule. Damit wächst die Zahl der Standorte auf insgesamt sechs.

Der nächste Schritt der Erweiterung ist vorbereitet. Eine derzeit im Bau befindliche Pkw-Ladesäule steht bald am Parkdeck am Bühnenhaus in direkter Nachbarschaft des Rathauses. Die dortige Sanierung des Parkdecks wird genutzt, hier eine Ladesäule zu integrieren. Eine genaue Übersicht der Partner und der von ihnen betriebenen Ladesäulenstationen findet man im Internet unter www.ladenetz.de.