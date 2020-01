Stadtbücherei Hamminkeln wird moderner und digitaler

Die Welt wird immer digitaler – und auch die Hamminkelner Stadtbücherei rüstet sich für die Zukunft. Dafür hat die Stadt jetzt 75.000 Euro investiert, um einerseits die Fläche von zuvor 198 Quadratmetern fast zu verdoppeln und andererseits vermehrt auf digitale Medien zu setzen sowie ab dem 7. Januar auch „Onleihe“ anbieten zu können. Der Bestand der Medien wird von 8.500 auf 10.000 vergrößert.

Dies alles wird ergänzt um ein Selbstlernzentrum für die Oberstufen-Schüler der Hamminkelner Gesamtschule. „Ziel ist, dass jeder Schüler der Oberstufe im Januar ein Tablet erhält“, konkretisiert Rita Nehling-Krüger von der Stadt Hamminkeln.

Aktuell sind dies 41 Heranwachsende, die in wenigen Wochen damit gleichzeitig online arbeiten könnten. „Wenn so viele gleichzeitig mit ihren Tablets online gehen, ist das schon eine technische Herausforderung. Jetzt startet die Pilotphase“, erklärt Udo Teelen, der IT-Verantwortliche der Stadt Hamminkeln. Die Zugänge müssten sicher und der „pädagogische Filter“ müsse garantiert sein.

„Wir freuen uns, dass wir diese Möglichkeit haben – schön, dass wir uns so ergänzen können. Die neuen größeren Räume bieten ein schönes Ambiente, das Gruppenarbeiten vereinfacht“, lobt Gesamtschulleiterin Anette Schmücker.

Oberstufenleiter Alexander Neßbach konkretisiert: „Im Geschichtsunterricht können die Schüler beispielsweise selber Quellen suchen und Zeitzeugeninterviews anhören.“ Das Selbstlernzentrum ermöglicht den Schülern die Vorbereitung von Referaten oder Präsentationen sowie die Vertiefung der Lerninhalte.

Schüler freuen sich und sind motiviert



Schülerin Julia Belting bestätigt, dass sie und ihre Mitschüler motivierter sind, wenn sie mit neuen Medien arbeiten: „Schülern der Oberstufe macht die Arbeit mit dem Tablet deutlich mehr Spaß, als wenn man alles auf Zetteln bekommt“, so die 16-Jährige aus der elften Jahrgangsstufe.

Weiter werden acht PCs samt Lernhilfen und Nachschlagewerken in den Räumen an der Diersfordter Straße installiert. Leiterin der Bücherei ist die wissenschaftlich gebildete Fachkraft Ingrid Keiten, die den Ausbau zu einer „Einrichtung 1. Stufe“ begleitet und allen Nutzern mit Rat und Rat zur Seite steht.

Sie und ihre Mitarbeiterinnen werden bei der Recherche nach geeigneter Literatur für Facharbeiten Hilfestellungen geben.

Die Stadtbücherei wird in Kürze auch E-Books und E-Learning-Produkte über das Portal Onleihe-Niederrhein anbieten – per Mausklick kann man dann ins digitale Bücherregal greifen und E-Books sowie Hörbücher ausleihen.

Auf humorvolle Art wird am 10. Januar der Umstieg aufs digitale Buch erläutert. Foto: CD

„Auswählen, einloggen, herunterladen“ – so einfach soll das digitale Ausleihen bei der Hamminkelner Bücherei ab dem 7. Januar funktionieren. Im Bestand der Onleihe befinden sich mehr als 23.000 Bücher, Hörbücher, Musikstücke, Videos, Zeitschriften und Zeitungen in digitaler Form. Ein zusätzliches Angebot ist das E-Learning – hier werden vorrangig Sprachkurse angeboten.

Schülern Freude am Lesen vermitteln

Um auf diese vielen Angebote zugreifen zu könne, benötigt man lediglich einen gültigen Leseausweis der Stadtbücherei Hamminkeln sowie ein geeignetes Endgerät, das über die technischen Voraussetzungen verfügt.

Jeder Schüler kann für fünf Euro Jahresgebühr die Bücherei mit ihren erweiterten Angeboten nutzen – Erwachsene zahlen zehn Euro, eine komplette Familie bezahlt zwölf Euro pro Jahr.

Neben der Möglichkeit, sein Wissen zu erweitern, nennt Schulleiterin Schmücker als ein weiteres Ziel der Bücherei-Modernisierung: „Den Schülern Freude am Lesen vermitteln.“

>>> KOMÖDIANTIN CONSTANCE DEBUS ZEIGT AM 10. JANUAR WIE ES GEHT:

Informationen über die Erweiterung und auch die neuen Angebote der Stadtbücherei gibt es unter 02852-4369 oder per Mail (stadtbuecherei@hamminkeln.de).

Die Öffnungszeiten der Bücherei im Untergeschoss der Gesamtschule an der Diersfordter Straße 32 sind dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr sowie mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr. Parkplätze stehen am Hallenbad und an der Schulsporthalle zur Verfügung.

Wie der Umstieg vom gedruckten aufs digitale Buch funktioniert, erläutert Komödiantin Constance Debus am Freitag, 10. Januar, bei der Kabarett-Darbietung „Putzfrau Ilona goes Onleihe“ ab 19.30 Uhr auf humorvolle Weise in der Bücherei. Der Eintritt ist frei, es wird aber um Anmeldung unter 02852-4369 gebeten.