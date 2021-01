Sprayer in Wesel auf frischer Tat erwischt

Wesel/Voerde. Die Polizei hatte es nicht weit: Ganz in der Nähe der Kreispolizeibehörde beschmierten die jungen Männer im Dunkeln mehrere Parkdecks.

Sie suchten offensichtlich den Schutz der Dunkelheit, wurden aber trotzdem entdeckt: Am späten Mittwochabend gegen 22.40 Uhr wurden ein 20-jähriger Mann aus Voerde und 18-jähriger Mann aus Wesel dabei beobachtet, wie sie mehrere sogenannte "Tags" an die Parkdecks an der Karl-Jatho-Straße nahe des Kreishauses und des Hauptsitzes der Kreispolizei in Wesel sprühten.

Die informierte Polizei traf die beiden jungen Männer am Tatort an und nahm sie vorläufig fest.

Strafverfahren wird eingeleitet

Die Sprayerutensilien, die die beiden Verdächtigen dabei hatten, stelle die Polizei sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

