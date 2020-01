SPD Wesel gibt sich beim Neujahrsempfang sehr selbstbewusst

Selbstbewusst trat Ludger Hovest, der Vorsitzende der SPD Wesel, beim Neujahrsempfang der Sozialdemokraten ans Rednerpult vor rund 300 Gästen in der Aula der Musik-und-Kunstschule.

Der 69-Jährige machte deutlich, dass die Sozialdemokraten der „Taktgeber“ der Politik der Hansestadt sein möchten, gleichzeitig aber auch Partner und Gestalter.



Dass die SPD dies auch nach der Kommunalwahl bleiben möchte, ist für Hovest selbstverständlich. „Wir sind froh, dass wir mit Ulrike Westkamp eine erfolgreiche und gute Bürgermeisterin haben.“



Hovest sorgt für Erheiterung

Der Vorsitzende gab sich siegessicher, was die Wahl in Wesel aus Sicht der Sozialdemokraten angeht: „Wir haben eine Bürgermeisterin, mit der wir auch die nächsten fünf Jahre bestreiten wollen – die CDU hat eine Findungskommission. Das ist natürlich ein wesentlicher Unterschied.“

Der Weseler SPD-Vorsitzende Ludger Hovest gab sich in seiner Rede sehr überzeugt vom richtigen Handeln seiner Partei in Wesel. Er nennt die Sozialdemokraten „die Weselpartei“. Foto: Gerd Hermann / FFS



Dann sorgte Hovest für Erheiterung unter den meisten der Gäste, als er ergänzte, dass der CDU-Vorsitzende Sebastian Hense sich schon seit Wochen ununterbrochen „rote Ohren telefoniere“ , um einen Christdemokraten für die Bürgermeister-Kandidatur zu gewinnen. „Mittlerweile telefoniert der sogar mit sich selbst, um endlich zum Erfolg zu kommen“, so Hovest weiter.

„Zielorientierte Vereinbarung mit der CDU“

Doch er sieht die Christdemokraten auch als Partner an: „Wir entscheiden für Wesel, wir wollen parteiübergreifend arbeiten. Wir sind in einer erfolgreichen, soliden und wirklich zielorientierten Vereinbarung mit der CDU in Wesel, um Stadtpolitik zu machen. Wir wollen das auch in Zukunft weitermachen.“

Hovest betonte, die SPD kämpfe als „Weselpartei“ mit den Bürgern und für die Bürger. „Wir stehen für die Südumgehung, wir stehen für beste Bildung für unsere Kinder – es ist ein Kraftakt, dass wir in den nächsten zehn Jahren über 100 Millionen Euro für unsere Schulen und Kitas zur Verfügung stellen.“



Fahrradweg und Gewerbegebiete

Die SPD kämpfe außerdem für Fahrradwege genauso wie für Gewerbegebiete. „Wenn es nicht genügend Arbeitsplätze gibt, ist alles, was zu verteilen ist, nicht da.“ Vor allem dürfe man den Menschen nie vergessen, so Hovest.

Die Aula der Musik-und-Kunstschule war gut gefüllt. Foto: Gerd Hermann / FFS

Ulrike Westkamp stellte ihren Redebeitrag unter das Motto „Wesel bewegt sich“.

Sie nannte den ersten Wesel-Marathon am 5. Januar einen großen Erfolg. Doch sie forderte auch Bewegungen auf anderen Feldern: „Wie brauchen dringend neue Gewerbeflächen. Hier muss der der Regionalverband Ruhr endlich mit einem neuen Regionalplan in die Gänge kommen. Es ist schon ein Trauerspiel, dass nach jahrelanger Planung noch kein Plan da ist.“

Lippe soll schönster NRW-Fluß werden

Prof. Uli Paetzel, der Vorstandsvorsitzender der Emschergenossenschaft, sprach über die Wasserwirtschaft.

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sei bei uns auf solch einen hohen Standard, dass sich kaum einer Gedanken darüber macht. Wenn man sich dies genauer anschaue, komme man aber schnell zu der Gewissheit, dass die Versorgung in Deutschland sehr kostengünstig und effizient geschehe.

Ein Lob fürs Trinkwasser in Wesel

Er verdeutlichte dies an der hohen Qualität des Trinkwassers: „Sie können bedenkenlos ihren Wasserhahn aufdrehen, das Wasser trinken – und sie haben garantiert eine bessere Qualität als bei jedem Mineralwasser aus Flaschen oder gar Plastikflaschen“, so der 48-jährige Sozialdemokrat.

Als Chef des Lippeverbandes ging er auch auf die längsten Fluss des Landes ein: „Das Land Nordrhein-Westfalen hat sich dazu bekannt, die Lippe zum schönsten Fluss von NRW entwickeln zu wollen und will dafür in dem nächsten zehn Jahren 300 Millionen Euro an der Lippe investieren.“

>>> ULI PAETZEL ÄUSSERT SICH ZUM KANUHEIM – ULRIKE WESTKAMP ZU FLUSSFAHRT-TOURISTEN:

Auch das Thema Weseler Kanuheim griff Gastredner Uli Paetzel auf: „Wir haben gemeinsam mit dem Land NRW eine Machbarkeitsstudie erstellt, das Konzept steht. Die reine Investition wäre sicherlich gut leistbar. Der Knackpunkt ist, dass nicht geklärt ist, wer den sechsstelligen Unterhaltungsbetrag pro Jahr aufbringt.“

Auch Bürgermeisterin Westkamp nannte Zahlen in Verbindung mit dem Kreuzfahrtangebot, bei dem Gäste Nordamerika aus zwischen 3500 und 6500 Euro ausgeben, um auch das historische Wesel zu Fuß zu erleben. „Wir haben jeden Tag das Privileg, das historische Wesel zu Fuß zu erleben – und das kostenlos.“