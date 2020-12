SPD sieht eine Gefahr durch Falschparker in Schermbeck

Schermbeck Rettungswege sind teilweise versperrt. Deshalb wird nun ab Februar eine dritte Kraft des Ordnungsdienstes der Gemeinde dies überwachen.

Die SPD bemängelt die Parksituation innerhalb von Wohngebieten der Gemeinde Schermbeck. Durch die stetig wachsende Zahl von Fahrzeugen habe sich die Lage auf einigen Straßen erheblich verschärft. „So kommt es, dass in Nebenstraßen (zum Beispiel in der Kilianstraße, Am Alten Friedhof und Bösenberg) durch fehlende Parkregelungen der Durchgang so stark verengt wird, dass Einsatzfahrzeuge diese Bereiche nicht passieren können“, kritisiert Fraktionsvorsitzender Dieter Michallek. Die Sozialdemokraten wünschen sich in diesem Zusammenhang geeignete Maßnahmen, um den Zustand zu beheben.

Kürzlich war dies auch Thema im Haupt- und Finanzausschuss. Die SPD-Vorsitzende Petra Felisiak ergriff dort das Wort: „Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen: An manchen Stellen ist es schon für Pkw sehr sehr eng – geschweige denn für Rettungswagen. Da sehen wir einfach Handlungsbedarf!“

Rexforth zweifelt am Verstand mancher Leute

Bürgermeister Mike Rexforth äußerte sich dazu ungewöhnlich deutlich: „Wenn in diesen engen Straßen parallel links und rechts geparkt werden sollte, muss man erstmal an der Vernunft der Leute zweifeln. Wer sich so hinstellt, da fehlt mir wirklich jedes Wort für. Wir machen uns da mal Gedanken zu – es gibt vielleicht sechs oder sieben Straßen, bei denen das in Frage kommt.“

Aus Sicht der Verwaltung ist die von SPD beschriebene Lage nur teilweise nachzuvollziehen. Die pauschale Forderung nach mehr Verkehrsschildern wird jedoch kritisch gesehen. In der Straßenverkehrs-Ordnung sei abschließend geregelt, wo das Halten und Parken zulässig ist.

In zehn Jahren 17 Prozent mehr Autos

Laut Landesdatenbank für Statistik hat sich der Kraftfahrzeugbestand je 1000 Einwohner bezogen auf die Gemeinde Schermbeck in den vergangenen Jahren leicht erhöht: 2007 waren es 726 Kraftfahrzeuge, 2012 dann 795 (eine Zunahme von 9% im Vergleich zu 2007) sowie 2017 schließlich 852 Fahrzeuge (17% mehr als 2007).

Laut Klaus Roth (BfB) könne sich die Gemeinde das Problem auch zum Teil „an die eigene Fahne heften“ - dabei denke er an die Stellplatzablösung, denn dann müsse man auch dafür sorgen, dass zusätzliche Parkflächen geschaffen werden. Roth: „Es muss ja irgendwo geparkt werden.“

Überlegungen zur Stellplatzordnung

Holger Schoel (Grüne) regte in diesem Zusammenhang an, dass die Gemeinde Schermbeck sich eine eigene Stellplatzordung geben solle, damit es nicht zu solchen Park-Problemen komme. „Wir sollten das in die Wege leiten“, zeigte sich Gerd Abelt von der Gemeindeverwaltung durchaus aufgeschlossen für diesen Vorschlag.

Nach Auffassung der Verwaltung handelt es sich nicht um ein Beschilderungsproblem, die Leute hielten sich nur nicht an die vorhandenen Verkehrszeichen und Regelungen.

Aus diesem Grund hatte der Haupt- und Finanzausschuss im Rahmen der Diskussion zur Einführung eines kommunalen Ordnungsdienstes bereits vor Monaten beschlossen, dass zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine weitere Stelle mit geringfügigem Beschäftigungsumfang zur Überwachung des ruhenden Verkehrs zu besetzen ist. Laut Verwaltung wird die dritte Kraft zum 1. Februar anfangen. Insgesamt würden dann Zeitkapazitäten von ungefähr 17 Stunden pro Woche, verteilt auf drei Kräfte, für die Überwachung des ruhenden Verkehrs im gesamten Gemeindegebiet zur Verfügung stehen.

Rainer Gardemann: "Bessere Überwachung!"

Rainer Gardemann, CDU-Fraktionsvorsitzender und Polizist, unterstützt die stärkere Verkehrsüberwachung: „Schilder, die nicht überwacht werden, sind nutzlos! Wir sollten die dritte Einstellung abwarten und dann schauen, was das Ergebnis ist." Gefahrenpunkte sollten durch Beschilderung und Markierung von Verbotszonen eindeutig erkennbar geregelt werden. "Wichtig ist: Die Überwachung muss laufen!“

Und Klaus Roth ergänzte emotional: „Diese Idioten, die Wege für Rettungsfahrzeuge zuparken, wird es immer geben. Aber ich möchte mal deren Aufschrei sehen, wenn es sie mal selber betrifft und der Rettungs- oder Feuerwehrwagen im Notfall nicht zu ihnen durchkommt.“