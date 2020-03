Hamminkeln. Kinder der Hermann-Landwehr-Grundschule in Brünen machten Musik gegen Mobbing. Mit Drumsticks und Blue Buckets.

Nächste Runde, nächster Beat, es wird schwieriger. „Guckt mal genau hin, ob ich die Mitte treffe oder den Rand.“ Sascha Pöpping schlägt die Sticks auf den blauen Kunststoff-Eimer, die Schüler der 4b schauen gebannt zu. „Ich will, dass ihr alle gleichzeitig anfangt. Und 1, 2, 3, 4…..“ In der Turnhalle der Hermann-Landwehr-Grundschule in Brünen wird’s urplötzlich ohrenbetäubend laut.

Gleichzeitig bearbeiten die Kinder die Blue Buckets vor ihnen mit ihren Sticks. Und Sascha Pöpping lächelt. Und trommelt eifrig mit. Tanzt, springt, gibt den Takt vor. „Boom, Shack, Boom, Boom, Shack.“ Die Schüler lernen schnell, nach nicht mal 40 Minuten Probe sitzt der Trommelsound zu Marshmellos Hit „Happier“. Sticks hoch, Sticks zusammen, Sticks auf den Schoß. „Das wird ja ein Riesenspaß gleich.“

Lions Club unterstützt Projekttag

Sascha Pöpping vom Drumstudio Bocholt ist heute zusammen mit Marco Launert von der Rockschule zu Gast in der Grundschule. Im Mittelpunkt der Aktion „Musik gegen Mobbing“ steht ein Schlagzeug-Blitzkurs mit den beiden 3. und 4. Klassen. Unterstützt wird der Projekttag vom Lions-Club Hamminkeln mit einer Spende von 2000 Euro. Damit wird neben der Aktion in der Hermann-Landwehr-Schule auch noch ein weiterer Projektvormittag in der Grundschule Mehrhoog ermöglicht.

Klassenlehrerin Isabell Schubert war begeistert: „Super, wie die Kinder mitgemacht haben. Die freuen sich riesig, gehen darin auf. Ich finde es toll, wenn sie mal bei etwas anderem als Mathe oder Deutsch ihr Können zeigen können.“

Auch Marco Launert glaubt, dass die Aktion ein großer Gewinn für die Kinder ist: „Sie machen etwas zusammen, keiner ist außen vor. Jedes Kind merkt, dass es wichtig ist für die Gruppe, dass es gleich viel wert ist. Das Trommeln fördert das Gemeinschaftsgefühl.“

Bei der Kontaktaufnahme und Organisation half Schulsozialarbeiterin Melanie Hübers mit. „Mobbing ist tatsächlich schon in der Grundschule ein Thema, sobald die Kinder mit den entsprechenden Medien in Kontakt kommen. Und da kann auch solch eine Trommel-Aktion helfen, dem entgegenzuwirken.“

Musik verbindet

Dann wird’s spannend in der Turnhalle, unter den Augen vieler Eltern startet die Trommel-Show zum Abschluss des Projekttages. Jede Klasse präsentiert dabei ihr eigenes Stück. Zum „Lazy Song“ von Bruno Mars lassen zunächst die Kinder der 3b die Sticks durch die Luft wirbeln. Klingt ziemlich gut, doch auch die 3b liefert mit dem Schlagzeuglied von „Deine Freunde“ ordentlich ab. Auch Schulleiterin Ruth Valk wippt schon im Takt mit.

Die Kinder trommelten auf blauen Kunststoff-Eimern Foto: Markus Weißenfels / FFS

Die 4a mit ihrer Interpretation des Songs „Let’s get started“ von den Black Eyed Peas und erst Recht die 4b eben mit „Happier“ bilden den wohlklingenden Abschluss des Trommel-Tages. „Danke, ihr Super-Trommler“, lobt Sascha Pöpping.

Die Schüler geben das Lob gerne zurück. „Vielen Dank, Super-Sascha.“ Wieder einmal hat sich gezeigt, dass Musik verbinden kann. In gerade mal 40 Minuten.

>>> ROCKSCHULE UNTERSTÜTZT MUSIK GEGEN MOBBING:

Im Jahre 2018 gründete Marco Launert von der Rockschule die Initiative „Musik gegen Mobbing“ und stärkt seitdem Kinder und Jugendliche durch Musikprojekte in ihrem Selbstvertrauen und ihrer Persönlichkeit. Die Maßnahmen werden auf unterschiedliche Weise gefördert, beispielsweise durch Privatinvestoren, Landes- oder Bundesmittel.

Der Hamminkelner Lions-Club spendete nun 2000 Euro für je einen Projekttag an der Hermann-Landwehr-Grundschule und an der Grundschule Mehrhoog. Die Schüler trommeln auf blauen Kunststoff-Eimern, den Blue Buckets.