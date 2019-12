Geschichte Schillmuseum in Wesel mit neuen Öffnungszeiten

Wesel. Neue Öffnungszeiten: In Wesel erinnert die Ausstellung in den Schillkasematten an elf hingerichtete Offiziere, die gegen Napoleon gekämpft hatten

Ab Januar ändern sich die Öffnungszeiten der Schillkasematten in der Zitadelle, in der es um die Geschichte der elf Schill’schen Offiziere geht.

Damit möchte die Stadt, dem geänderten Interesse von Besuchern entgegenkommen: Im Winter sind die Wochenenden gut besucht. Im Sommer zieht es die Menschen die ganze Woche über in das kleine Museum.

In Anlehnung an die Öffnungszeiten des benachbarten LVR- Niederrheinmuseums Wesel ist ab 2020 wie folgt geöffnet: Ganzjährig am Samstag und Sonntag, bis auf einige Feiertage, von 11 bis 17 Uhr. Vom 1. April bis 30.

Das Schilldenkmal. Foto: Stadt Wesel

September außerdem zusätzlich am Mittwoch von 13 bis 17 Uhr sowie am Donnerstag und Freitag von 11 bis 17 Uhr.

Am 4. Januar wieder geöffnet

Geschlossen ist das Museum Neujahr, Heiligabend, am 1. Weihnachtsfeiertag und Silvester. Deshalb können die Schillkasematten im neuen Jahr erstmals am Samstag, 4. Januar, und Sonntag, 5. Januar, von 11 bis 17 Uhr besucht werden.

Die elf Schill’schen Offiziere hatten gegen Napoleon gekämpft und sind unter großer Anteilnahme und Sympathiebekundung der Weseler Bevölkerung als Straßenräuber zum Tode verurteilt worden.

Helden oder Halunken?

Am Ort der Hinrichtung, den Lippewiesen, steht heute das Schilldenkmal. Die Ausstellung in der Zitadelle stellt die auch heute noch aktuelle Frage, ob die Schill’schen Offiziere Helden oder Halunken waren. Dazu kann sich jeder sein eigenes Urteil bilden.