Feuer Scheune in Hamminkeln-Mehrhoog in Flammen

Hamminkeln 50 Feuerwehrleute bekämpften am Samstag einen Scheunenbrand im Hamminkelner Stadtteil Mehrhoog. Weder Mensch, noch Tier sind verletzt.

Bedrohliche Rauchwolken über Mehrhoog haben am Samstagnachmittag für Aufsehen gesorgt: An der Duisburger Straße stand gegen 14.10 Uhr eine Scheune in Flammen, die auch als Werkstatt genutzt wurde. 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Die Schwierigkeit: Sie mussten das Löschwasser neben einem Hydranten auch aus einem rund 500 Meter entfernten Löschbrunnen bekommen - weil Feuerwehrfahrzeuge den engen Zuweg blockierten, hatten die Feuerwehrleute mit den Schläuchen zu kämpfen.

Weder Menschen, noch Tiere wurden bei dem Feuer verletzt. Die enorme Rauchwolke aber sorgte für Aufmerksamkeit.