Schermbeck. Am 25. und 26. Januar erwartet die Gläubigen ein besonderer Gottesdienst. Die Kirche wird wie bereits im Vorjahr in buntem Licht erstrahlen.

Schermbecker Ludgerus-Kirche veranstaltet erneut Lasermessen

Ein besonderes Highlight werden die Besucher bei den heiligen Messen in der Ludgerus-Kirche am letzten Januarwochenende, 25. und 26 Januar, jeweils ab 18 Uhr, erleben: Illuminationen und Lichteffekte, eingebunden in Gebete, liturgische Gesten und Zeichen, sollen die Gottesdienste zu einem großen Ganzen werden lassen. „Erleben, Erfahren, Erleuchten“ – unter diesem Motto findet zum zweiten Mal eine Lasermesse, ganz im Sinne des Friedenslichtes, statt und soll, so Pastor Xavier Muppala, dem Gottesdienst ein neues, modernes Gesicht verleihen.

Bevor es im Kirchenschiff mit viel Farbe und Musik so richtig losgeht, soll jeder Besucher erst einmal „runter kommen“ und in ein ruhigeres Fahrwasser geleitet werden. „Empfangen werden die Besucher bereits am Eingang durch einen kleinen Erfahrungsraum, wo sie ihre ersten Gefühlserfahrungen machen können – unter anderem durch unterschiedliche Gerüche und meditative Musik“, erklärt Josef Tempelmann, Koordinator und Mitglied des Pfarrrates.

Beamer sorgt für bunte Lichtstrahlen und Lichteffekte

Ab hier nimmt das Erlebte dann wie ein roter Faden seinen weiteren Lauf. Die außergewöhnlichen Gottesdienste werden durch bunte Lichtstrahlen und Lichteffekte eines Beamers untermalt. Es heiße zwar Lasermesse, aber Laserstrahlen werde es nicht geben, so Tempelmann. Dafür gebe es nicht das richtige Gerät, es würde die Kosten sprengen. Kräftige Unterstützung bekommt Muppala auch in diesem Jahr wieder von rund zehn bis 15 Mitgliedern der katholischen Landjugendbewegung (KLJB) beim Aufbau.

Zehn Jugendliche der Jugendmesse-Vorbereitungsgruppe gestalten den Gottesdienst mit eigenen Ideen, Texten, Gebeten, Impulsen und der Auswahl von Liedern. Die Themen stehen schon länger fest, wie Paul Scholthoff sagt. „Wichtig ist uns, dass die Aspekte, die sonst in den Gottesdiensten nicht vorkommen, welche uns aber als Jugendliche besonders interessieren, wie Liebe, Tod, Vertrauen, Freundschaft und Heimat, in den Mittelpunkt gestellt werden. Das, was wir erleben und was uns beschäftigt“.

Bistum Münster übernimmt 50 Prozent der Kosten

Untermalt wird der Gottesdienst mit modernen, geistlichen Liedern. „Für mich ist es wichtig, dass sich so viele Jugendliche freiwillig engagieren“, so Muppala. Kostensparend sei besonders die Auf- und Abbauhilfe der Landjugend. Die Kosten belaufen sich auf rund 4500 Euro. Bereits bei der ersten Lasermesse habe das Bistum Münster 50 Prozent davon übernommen. „Es sollte eigentlich nur einmalig sein. Wir hatten aber Glück und auch diesmal übernimmt das Bistum wieder die Hälfte der Kosten“, freut sich Muppala. Das restliche Geld habe man durch großzügige Spenden nach der Messe zusammen bekommen.

Musikalisch begleitet wird die Lasermesse von der Band „Kontakte“ aus Lembeck mit Gitarre und Gesang. Die Veranstalter rechnen mit einer vollen Kirche. Im vergangenen Jahr waren es rund 450 bis 500 Besucher pro Abend. „Ich denke, dass nach dem positiven Feedback noch mehr Menschen kommen“, so Muppala.