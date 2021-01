Schermbeck: Mann fährt ungebremst über Kreuzung und stirbt

Schermbeck. Ein Autofahrer in Schermbeck ist an Silvester ungebremst in einen Acker gefahren und gestorben. Die Polizei vermutet eine internistische Ursache.

Tödlicher Vorfall in Schermbeck am Silvesternachmittag: Ein 46-jähriger Autofahrer ist gegen 16 Uhr an der Ecke Straatmannsweg/Postweg ungebremst mit seinem Wagen inklusive Anhänger über die Kreuzung gefahren, berichtete die Polizei. Erst in einem nahe angrenzenden Acker kam das Auto zum Stehen.

Die Rettungskräfte versuchten den Mann noch zu reanimieren – er starb jedoch im Rettungswagen. Unfall- und Todesursache sei vermutlich ein internistischer Notfall, sagte ein Polizeisprecher am Morgen auf Nachfrage.