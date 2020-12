Schermbeck: Jungen sprengen Zigarettenautomaten mit Böller

Vermutlich mit einem so genannten Polenböller sprengen zwei Jugendliche in Schermbeck einen Zigarettenautomaten.

Schermbeck Zwei Jugendliche jagen vermutlich mit einem Polenböller einen Zigarettenautomaten in die Luft. Der Automat wird komplett zerstört.

Wie die Polizei erst am Montag mitteilt, sprengten zwei unbekannte Täter bereits am vergangenen Mittwochabend in Schermeck einen Zigarettenautomaten - vermutlich mit einem so genannten "Polenböller".

Der Zigarettenautomat war an der Wand eines Wohnhauses an der Straße Kerkerfeld befestigt. Der Automat wurde durch die Explosion komplett verformt. Bargeld und Zigarettenschachteln verteilten sich durch die Wucht der Detonation auf der Straße rund um den Automaten.

Ob die Täter Beute machten, ist laut Polizei noch unklar. Die Täter ergriffen die Flucht.

Zeugen beobachten zwei flüchtende Jugendliche

Nach Angaben von Zeugen, die durch den bei der Sprengung entstandenen Knall aufmerksam wurden, soll es sich bei den Tätern um zwei dunkel gekleidete, männliche Jugendliche im Alter von etwa 14-15 Jahren gehandelt haben. Sie waren zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und trugen einen schwarz-roten Rucksack mit sich.

Beide Personen trugen eine Mund-Nasen-Bedeckung und flüchteten zu Fuß über die Straße Kerkerfeld in Richtung Freudenbergstraße.

Menschen wurden nicht verletzt. Eine Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos.