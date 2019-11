Sanierungsstau: Stadt Wesel hilft bei Kita-Trägern aus

Wesel. In Flüren soll an der Kita Beleuchtung, Beton und Fenster erneuert werden. An der Delogstraße vermuten Experten am Kita-Standort Altlasten.

15 Kindertagesstätten existieren momentan auf städtischen Grundstücken. Das wurde im Ausschuss für Gebäudeservice bekannt gegeben. Acht Träger zahlen für die Immobilie eine Miete, die anderen sieben Träger nicht, weil ihnen das Gebäude gehört oder sie durch einen Überlassungsvertrag wirtschaftlich dem Eigentümer gleichgestellt wurden. Eigentlich sind Letztere deshalb auch für die Instandsetzung des Gebäudes zuständig. Eigentlich. Denn die Kassen sind vielerorts leer, es entsteht ein Sanierungsstau. Die Folge: Die Stadt hilft aus. Das ist etwa jetzt bei der Evangelischen Kindertagesstätte an der Sternstraße 4a in Flüren der Fall.

5000 Euro sollen noch in diesem Jahr für den Austausch der Beleuchtungsanlage fließen, was gerade in der dunklen Jahreszeit wichtig ist. Hinzu sollen für 2020 auf Antrag des Trägers 25.000 Euro für die Betonsanierung und 12.500 Euro für die Erneuerung der Fensteranlagen im Etat bereitgestellt werden.

Zwei neue Kindertageseinrichtungen sollen kommen

Im Fachausschuss wurde aber nicht nur über die anstehende Sanierung, sondern auch über zwei Neubauten von Kitas berichtet. Zum einen entsteht auf der Garagenanlage des ehemaligen Autobahnpolizeigeländes an der Alten Delogstraße ein viergruppiger Kindergarten, zum anderen ist die Kita Hessenviertel bereits im Bau.

An der Alten Delogstraße soll es einmal in teils zweigeschossiger Bauweise 900 Quadratmeter Nutzfläche geben, wobei in der ersten Etage Mensa und Mehrzweckraum zu finden sein werden. Das Erdgeschoss steht für Gruppen- und Funktionsräume bereit.

Im Hessenviertel soll die Kita im September 2020 eröffnen

Dem Bau muss der Abriss vorangehen. Hier vermuten städtische Experten Altlasten im Boden, was die Maßnahme verteuern und verzögern könnte. 4,4 Millionen Euro sind zunächst veranschlagt, die Fertigstellung ist für August 2021 vorgesehen.

Lokales Neue Belüftung Die städtische Ausstellungsfläche in der Brisürenkasematte des LVR-Niederrheinmuseums Wesel steht immer noch leer. Damit sie genutzt werden kann, möchte die Stadt einen Technikraum auf der Wiese nebenan anbauen. Nur so wird die nötige Belüftung der 150 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche möglich. Durch die Zerstörungen während des Krieges können nur noch acht der neun Gewölbe genutzt werden. Inklusive Technik kostet der Anbau 343.000 Euro, wobei 63 Prozent davon förderfähig sind. Der städtische Eigenanteil würde in diesem Fall 126.910 Euro betragen.

Bereits im September nächsten Jahres soll die Kita Hessenviertel genutzt werden können. Die Bodenarbeiten der dreigruppigen Einrichtung haben vor vier Wochen begonnen, wobei die Möglichkeit eines Anbaus für eine vierte Gruppe vorgesehen ist. Zufahrt und Kreisverkehr sind quasi schon fertig, was auch für die Fundamente und die Bodenplatte der Einrichtung gilt. Am Ende gibt es 780 Quadratmeter Nutzfläche für insgesamt 3.950.000 Euro.