"rostrot und mondweiß" im Städtischen Museum Wesel

Wesel. Der Niederrheinische Kunstverein ermöglicht einen virtuellen Einblick und Ausblick in seine Ausstellung.

Auf Grund der aktuellen Umstände wegen der weltweiten Pandemie finden bis auf Weiteres keine Jours fixes (jeden 1. Dienstag im Monat) im Haus Eich statt. Der Vorstand des Niederrheinischen Kunstvereins blickt dennoch optimistisch auf das neue Jahr und freut sich auf ein Wiedersehen im Jahr 2021, in dem er sein 40jähriges Bestehen feiert! Nähere Infos folgen.

Katalog bestellbar

Auch wenn die Ausstellung "rostrot und mondweiß" im Städtischen Museum (Galerie im Centrum) nicht mehr besucht werden kann, so ist dennoch ein virtueller Blick in den Ausstellungskatalog und vieles mehr auf der Homepage des Niederrheinischen Kunstvereins möglich: https://www.niederrheinischer-kunstverein.de/. Die Ausstellung wird im Rahmen des Projekts "RAUMVERDICHTUNG" vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW gefördert. Die rostroten Cortenstahlskulpturen der niederländischen Bildhauerin Riki Mijling trafen auf die farbig reduzierten Radierungen der Kranenburger Grafikerin Brigitte Gmachreich-Jünemann. So entstand ein spannender Dialog im Feld der konkreten Kunst. Neben der Ausstellung im Centrum gab es eine Präsentation im Willibrordi-Dom.



Den Katalog können Interessierte für acht Euro plus 2,50 Euro Versandkosten bestellen. Das geht per Mail an kontakt@niederrheinischer-kunstverein.de oder telefonisch bei der Vorsitzenden Thea Störmer: 0281/52707.