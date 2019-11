Reparatur-Café Wesel: Reparieren statt wegwerfen

Jürgen Nickel ist der Erste an diesem Nachmittag. Schon eine Viertelstunde vor dem offiziellen Startschuss ist der Weseler ins Mehrgenerationenhaus gekommen. Und das Schätzchen, das Jürgen Nickel mitgebracht hat, dürfte heute mit Abstand das älteste Modell sein – ein Nordmende-Kofferradio wohl aus den 50er Jahren. Es ist wieder Reparatur-Café-Zeit hier im Werkraum im MGH-Keller.

Am letzten Montag im Monat kann man hier Dinge, von denen man sich nicht trennen will, kostenlos von Ehrenamtlern reparieren lassen. „Die Leute wissen, dass sich hier jemand kümmert“, sagt Ute Zuckermann, Leiterin des Mehrgenerationenhauses. „Das passt sehr gut zum Ziel, die Umwelt und Ressourcen zu schonen, dazu noch den Geldbeutel. Reparieren statt wegwerfen ist hier die Devise.“ Die Besucher, meist im Rentenalter, bekommen Kaffee, Kuchen oder Waffeln – und ganz nebenbei eine kostenlose Reparatur unter fachlicher Anleitung. Inzwischen wird das Angebot auch durch eine kostenlose Erstberatung der Verbraucherzentrale zu den Themen Energiekosten, Heizung und Dämmung unterstützt.

Energieberater vor Ort

So stand Energieberater Akke Wilmes auch am Montag im Werkraum Rede und Antwort. „Das passt gut ins Reparatur-Café, denn der Klimaschutz ist ein großes Thema.“ Zu belegen ist das steigende Interesse am Energiesparen auch anhand von Zahlen: 250 Beratungen zählte die Beratungsstelle Wesel der Verbraucherzentrale NRW im vergangenen Jahr, 2019 sind es schon jetzt 460. Auch Karin Bordin, Leiterin der Verbraucherzentrale, kann ein deutlich gewachsenes Interesse feststellen. „Wir können in allen Fragen beispielsweise zum Thema Heizkosten beraten. Wichtig ist es, die Unterlagen mitzubringen.“

Dicht umlagert ist auch an diesem Nachmittag der Tisch „Holz und Elektro“. Gisela Berg hat ihren CD-Player mitgebracht, der seinen Dienst verweigert. Der Fachmann kennt einen einfachen Trick: Mit dem Wattestäbchen kurz die Linse im Laufwerk reinigen – schon läuft die Musik wieder. „Toll, dass Sie mir helfen konnten“, freut sich Gisela Berg. „Und wo steht die Spardose?“ Spenden sind gern gesehen, das Sparschwein am Eingang füllt sich.

Nur ein stummer Begleiter

Peter Hoss hat seinen alten Rasierapparat mitgebracht, der momentan nur ein stummer Begleiter ist. Willy Emmenegger nimmt sich der Sache an. Der Akku ist platt, die Kabel müssen neu angelötet werden. Und siehe da – das vor ein paar Minuten noch kaputte Gerät schnurrt wieder wie ein zufriedenes Kätzchen. Auch der alten Dame, der die Küchenwaage runtergefallen ist, dem Herrn mit der Badezimmerheizung und der Frau mit der Stehlampe konnten die Ehrenamtler helfen.

Natürlich auch Jürgen Nickel. Bei seinem Radio waren lediglich die 4,5-Volt-Batterien platt. Aber die gibt’s noch im Handel. Hat Akke Wilmes auf seinem Tablet nachrecherchiert…