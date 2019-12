Radfahrer (78) verstirbt nach Unfall in Hamminkeln-Mehrhoog

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch auf der B8 in Hamminkeln-Mehrhoog,

Hamminkeln. Ein 78-jähriger Radfahrer aus Hamminkeln wird in Mehrhoog von einem Auto auf der B8 (Reeser Straße) angefahren und verstirbt im Krankenhaus.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 10.30 Uhr auf der Reeser Straße in Hamminkeln-Mehrhoog. Ein 50-jähriger Autofahrer aus Mettmann befuhr die B8 in Richtung Wesel, als plötzlich in Höhe Koepenweg ein 78-jähriger Radfahrer auftauchte und mit dem Wagen zusammenstieß.

Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt und muss noch ermittelt werden, berichtete eine Sprecherin der Kreispolizei Wesel. Der Radfahrer aus Hamminkeln wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo er verstarb.

Reeser Straße wurde drei Stunden gesperrt

Das Verkehrskommissariat übernahm die Ermittlungen. Ein Sachverständiger untersuchte die Unfallstelle. Opferschützer kümmerten sich um den Autofahrer und die Angehörigen des Radfahrers. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Versorgung des Verletzten, sperrten Polizeibeamte die Reeser Straße zwischen der Bahnhofstraße in Mehrhoog und der Bahnhofstraße in Haldern für circa drei Stunden ab.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Hamminkeln, in Verbindung zu setzen.