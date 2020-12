Jahreswechsel Polizei Wesel kündigt verstärkte Kontrollen an Silvester an

Kreis Wesel Auch wenn es in diesem Jahr keinen Feuerwerksverkauf gab und größere Feiern verboten sind, halten sich die Ordnungshüter bereit.

Die Kreispolizeibehörde Wesel erklärt auf NRZ-Anfrage, an Silvester ihre Präsenz auf den Straßen zu verstärken. Unter anderem werde es um die Überwachung der Corona-Bestimmungen gehen.

Federführend liege diese Kontrolle jedoch bei den Ordnungsämtern, heißt es von der Polizei weiter. Trotzdem werde man natürlich auch darauf achten, ob Regeln wie Mund-Nasen-Schutz und Abstand sowie das Verbot größerer Versammlungen auch eingehalten werden.

Außerdem wird - wie auch schon in den Vorjahren - das Thema Alkohol die Polizei auch an diesem Silvester beschäftigen. Dabei geht es einerseits um das Verbot des Alkoholkonsums von Kindern und Jugendlichen. Andererseits kündigt die Polizei auch an, Verkehrskontrollen durchzuführen.

Keine Fahrten unter Alkoholeinfluss

In diesen Zusammenhang appellieren die Ordnungshüter an Fahrzeugführer, sich nicht unter Alkoholeinfluss ans Steuer zu setzen. Auch Fahrten am Neujahrsmorgen könnten gefährlich werden, wenn von der Feier in der Nacht zuvor noch Restalkohol im Blut ist, der die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt.

Größere Probleme mit Feuerwerk dürfte es diesmal wohl nicht geben, da es in diesem Jahr bekanntlich gar keinen Verkauf von Raketen und Böllern gab. Und auch die Feiern dürften in wesentlich kleinerem Rahmen über die Bühne gehen, das Konfliktpotenzial dabei also deutlich geringer sein.

Polizei dauernd in Bereitschaft

Erwartet die Polizei also das ruhigste Silvester aller Zeiten?

Das wollen die Ordnungshüter weder bestätigen noch verneinen. Sie erklären dazu, sie würden es auf sich zukommen lassen. Im Bedarfsfall steht die Polizei also bereit, doch auch sie hätte sicher nichts gegen einen ungewöhnlich ruhigen Wechsel ins neue Jahr 2021.