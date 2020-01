Verkehrssicherheit Polizei bietet in Wesel Aktionstage rund ums Pedelec an

Kreis Wesel. Vom 8. bis 10. Januar stehen die Beamten mit Rat und Tat und einem Simulator in Wesel bereit. Auch über technische Neuerungen gibt’s Infos.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei bietet in Wesel Aktionstage rund ums Pedelec an

Gleich zu Beginn des neuen Jahres informiert die Kreispolizeibehörde Wesel mit einem Aktionstag rund um das Thema Pedelec. Die Veranstaltung lauft vom 8. bis 10. Januar im Dienstgebäude der Polizei an der Schillstraße 46 in Wesel. Die Verkehrssicherheitsberater der Polizei kümmern sich an den drei Tagen um die Fragen der Fahrradfahrer.

Wie fährt sich ein Pedelec? Wo liegen möglichen Gefahren? Wie werde ich in der Dunkelheit als Radfahrer im Straßenverkehr möglichst gut gesehen?





Auch über technische Neuerungen, wie einen Airbag für Radfahrer, informieren die Fachleute der Polizei.

An den drei Aktionstagen können Bürger auch den Pedelec-Simulator der Kreispolizeibehörde Wesel ausprobieren. Die Polizei hat das Gerät extra zum Trainieren angeschafft.

Auf einem feststehenden Fahrrad können Interessierte interaktiv per Bildschirm am virtuellen Straßenverkehr teilnehmen, verschiedene Verkehrssituationen durchspielen und gefahrlos den Unterschied zu einem normalen Fahrrad testen.



Anmeldungen erbeten

Während der Veranstaltung ist es auch möglich, sein Fahrrad codieren zu lassen. Über eine vorherige telefonische Anmeldung würde sich die Polizei freuen.

Spontane Teilnehmer sind ebenfalls herzlich willkommen.

Weitere Infos gibt es unter unter Telefon: 0281/ 107-3233 oder 107-7777 – dort sind auch Anmeldungen möglich.

Zu diesen Zeiten sind die Berater vor Ort: Mittwoch, 8. Januar, von 9 bis 18 Uhr, Donnerstag, 9. Januar, von 9 bis 16 Uhr sowie am Freitag, 10. Januar, von 9 bis 16 Uhr.