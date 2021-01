Pferd wollte in Weseler Bäckerei - Polizistin fängt es ein

Wesel. Der elfjähriger braune Wallach war aus seiner Pferdebox ausgebrochen und fühlte sich wohl von dem leckeren Brötchenduft angezogen.

Zwei Weseler Polizeibeamte erhielten neulich morgens gegen 7.30 Uhr den Notruf "Freilaufendes Pferd auf der Brüner Landstraße in Laufrichtung Hagerstownstraße".

Es war zu diesem Zeitpunkt noch dunkel und es nieselte.

Die Beamten konnten das Pferd in Höhe Hagerstownstraße/Schermbecker Landstraße in Laufrichtung Innenstadt ausfindig machen.

Wilde Verfolgungsjagd

Kaum hatte es die Polizisten erkannt, begann die "wilde" Verfolgungsjagd durch den Gegenverkehr.

Natürlich blieben unsere Anhaltesignale und Aufforderungen unbeachtet", schildert eine Beamtin die Situation. Sie berichtet weiter: "Nichts konnte den elfjährigen braunen Wallach mit schwarzer Mähne davon abhalten, den örtlichen Bäcker auf der Schermbecker Landstraße aufzusuchen."

Dort angekommen konnte die Polizistin nach ihren Worten "das Pferd mit viel Überzeugungskraft davon abhalten, die Bäckerei zu betreten". Die Verkäuferin reagierte zügig und organisierte ein paar trockene Brötchen. Das Pferd ließ sich dennoch nur schwer beruhigen.

Mit Spanngurt eines Lkw festgesetzt

Es trug eine Regendecke und zum Glück ein Halfter. Nun musste noch ein geeigneter Strick her. Ein Spanngurt von einem dort abgestellten LKW sollte Abhilfe leisten. Während die Männer das Ende des Spanngurtes hielten, welcher am Halfter befestigt wurde, klammerte die Polizistin sich mit einem Kunden aus der Bäckerei an das Halfter des zwischenzeitlich auf zwei Hufe stehenden Tieres. Weitere Kollegen blockierten alle "Fluchtwege" vom Bäckereiparkplatz, um das Tier an einem erneuten Fluchtversuch zu hindern.

Pferdefreunde halfen mit Heu und Möhren

Während des Wildpferdzähmens wurden mehrere Höfe im Umkreis abtelefoniert, doch niemand vermisste zunächst seinen treuen Begleiter. Pferdefreunde aus Wesel erklärten sich bereit, mit Heu und Möhren bewaffnet und einen vernünftigen Strick den Gemütszustand des Pferdes zu besänftigen. Auch ein Tierarzt wurde zur Beruhigung des aufgebrachten Tieres verständigt und erschien vor Ort.

Am Ende tiefenentspanntes Pferd

Um 8.45 Uhr erschien dann die Besitzerin eines Pferdehofes an der Brüner Landstraße mit einem Pferdehänger vor Ort: Der Wallach war dort aus seiner Pferdebox ausgebrochen. Das mittlerweile tiefenentspannte Pferd konnte nun wohlauf zurück nach Hause. "Ende gut, alles gut", so die Polizei, die sich bei dieser tierischen Aktion wirklich als Freund und Helfer bewies.

