Kirche Pfarrer Honermann aus Schermbeck kündigt seinen Abschied an

Schermbeck. Klaus Honermann geht im Juni dann mit 68,5 Jahren „in Rente“ – er nennt gesundheitliche Gründe. Stelle an St. Ludgerus wird ausgeschrieben.

„Wie schnell 12,5 Jahre vergehen – so lange bin ich jetzt in Schermbeck“, schreibt Pastor Klaus Honermann. Er hat vor wenigen Monaten Weihbischof Rolf Lohmann mitgeteilt, dass er Mitte 2020 seine Aufgabe als leitender Pfarrer von St. Ludgerus in Schermbeck abgeben möchte.

„Meine Gesundheit lässt es nicht zu, dass ich dieses Amt über 2020 hinaus ausüben kann. Ich werde also am letzten Juni-Sonntag meinen Abschied aus Schermbeck begehen“, so der Geistliche.

Manche werden überrascht sein, andere es vielleicht erahnt haben, erklärt der Pastor.

Es sei „ein Loslassen in Dankbarkeit“. Der Nachfolger, den der Bischof auswählt, werde sich den Gremien vorstellen.

Honermann: „Es ist ja noch ein halbes Jahr bis dahin. Ein halbes Jahr, das hoffentlich von vielfältiger Gottes-Erfahrung geprägt ist: eben, dass unsere Zeit in Gottes Händen ruht.“

Xavier Muppala bleibt weiterhin als Pastor in Schermbeck. „Darüber bin ich sehr froh, denn es gibt Kontinuität in der so wichtigen Jugendarbeit“, sagt der bald scheidende Pfarrer.

Klaus Honermann geht im Juni dann mit 68,5 Jahren in Rente, steht aber für Gottesdienste am Niederrhein weiterhin zur Verfügung.