Pfadfinder sammeln Tannenbäume in Wesel - ganz kontaktlos

Wesel. Hunderte ausgediente Weihnachtsbäume holten die Helfer in Flüren und Diersfordt ab. Der Kontakt zu den Menschen fehlt in diesem Jahr.

Generalstabsmäßig hatten Manuel Terlinden und Sebastian Wirtz von den Flürener Pfadfindern die traditionelle Tannenbaumaktion vorbereitet. Tatkräftig unterstützt von einem guten Dutzend Helferinnen und Helfern hatten sie die Weseler Stadtteile Flüren und Diersfordt in sieben Sektionen aufgeteilt, um genau nach einem ausgeklügeltem Plan alle Straßen - ausgenommen Stichwege und Sackgassen - abzufahren.

Hunderte Weihnachtsbäume warteten

Sie wollten die Weihnachtsbäume der Bürger abzuholen. Über WhatsApp waren alle miteinander verbunden und konnten so ihre Aktion optimal koordinieren. Denn es galt, einige Hundert Weihnachtsbäume abzuholen.

Die Tannenbaumentsorgung wird an diesem Tag erst gegen 15 Uhr in Flüren am Sportplatz beendet werden. Da die Bäume kompostiert werden, müssen sie „sauber“ sein, Lametta und sonstiger Weihnachtsschmuck muss vorher entfernt werden. Wer nicht vom vorbildlichen Service der Flürener Pfadfinder profitieren kann, muss seinen Baum selber zu einer Sammelstelle des ASG in seinem Stadtteil bringen.

Mit dem Ordnungsamt abgesprochen

Im Vorfeld der Planung habe man unter Beachtung der Corona-Schutzverordnung und in Absprache mit dem Ordnungsamt einiges für die diesjährige Abholaktion ändern müssen. Die Kontaktbeschränkungen erlaubten es nicht, wie in den vergangenen Jahren von Tür zu Tür zu gehen, um die Bäume entgegen zu nehmen. So habe man sich entschlossen, berichtet Sebastian Wirtz, einen anderen Weg zu wählen. Denn, so der engagierte Pfadfinder, „wir wollen den Service aufrecht erhalten.“

In einem Flyer, der an alle Haushalte verteilt wurde, hieß es denn auch: „ Aufgrund des Coronavirus wird es im nächsten Jahr keine Fußtrupps geben, die mit der Spendendose von Haus zu Haus gehen und Ihre Bäume einsammeln.“

Bäume an der Straße abgelegt

Mit fünf Teams, die jeweils aus einem Fahrzeug mit Anhänger und zwei Helfern bestanden, wurden die an den Straßen abgestellten Bäume „kontaktlos“ abgeholt. Das bedauert Nina Marenberg, die gerade mit ihrem Team die Waldstraße in Flüren abfährt. Sie erklärt: „ Früher hatten wir direkt Kontakt zu den Menschen. Vor allem ältere Leute haben sich gefreut, wenn wir die Bäume direkt aus dem Wohnzimmer geholt haben.“

Die junge Frau, die an jeder Hand eine gut zwei Meter große Tanne an den Anhänger schleppt, lacht trotzdem und ergänzt: „Die Flürener warten ja darauf.“ Sie freut sich, dass alles trotz der Beschränkungen so gut klappt. Sören Schlei steht in einem der großen Anhänger, die von den Firmen Deckers und Plückelmann kostenlos zur Verfügung gestellt worden sind, und unterstützt sie tatkräftig. Manuel Budde sitzt vorn in seinem SUV und passt auf, dass die gesamte Aktion den Verkehr nicht beeinträchtigt.

Normalerweise bedanken sich die Bürger in Flüren und Diersfordt für diesen tollen Service mit einer Geldspende an Ort und Stelle. In diesem Jahr wurden Sammelbüchsen in Geschäften und Banken mit der Bitte um eine Spende aufgestellt.

Spende für die Weseler Tafel

Sebastian Wirtz betont, dass die Pfadfinder das gesammelte Geld nicht für eigenen Zwecke verwenden wollten, sondern den Betrag der Weseler Tafel zur Verfügung stellen werden. Nicht ohne Stolz unterstreicht er: „Wir machen die Tannenbaumaktion dieses Jahr nicht für uns, sondern für die Bürger in Flüren und Diersfordt.“

