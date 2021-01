Pfadfinder holen kontaktlos die Weihnachtsbäume ab

Auch in diesem Jahr werden die Feldmarker Pfadfinder wieder die Tannenbäume abholen. Aber nicht wie in die vergangenen Jahren von Tür zu Tür gehen.

Kreis Wesel Dabei bitten die Kinder und Jugendlichen nicht mehr um Spenden an der Haustür. Die Hamminkelner Pfadfinder sagen ihre Aktion ab.

Viele Pfadfinderstämme in den Ortsteilen werden auch in diesem Jahr wieder Tannenbäume einsammeln und hoffen auf Spenden. Allerdings kontaktlos unter den gegebenen Umständen. Generell sollten die Bäume abgeschmückt und frei von Lametta gut sichtbar vor Beginn der jeweiligen Aktion am Straßenrand liegen und werden dann eingesammelt. Die Pfadfinder ziehen zwar von Haus zu Haus, können allerdings nicht wie gewohnt bei Abholung um eine kleine Spende für ihre Arbeit vor Ort bitten. Viele Stämme haben daher eine Kontonummer veröffentlicht oder die Möglichkeit der PayPal-Bezahlung eingerichtet. Daher wird empfohlen sich vor Ort bei den einzelnen Pfadfinderstämmen zu informieren, wie die jeweilige Regelung ausfällt.

Der Weseler Pfadfinderstamm Herz-Jesu Feldmark sammelt am Samstag, 9. Januar, ab 9 Uhr in der Feldmark, in Lackhausen, im Hansevierteil und in Blumenkamp. Zur selben Zeit sammelt auch der Weseler Stamm zu den heiligen Engeln Fusternberg in seinem Ortsteil die Weihnachtsbäume ein.

Die Pfadfinder aus Hamminkeln-Wertherbruch ziehen ebenfalls am Samstag, 9. Januar, durch die Straßen im Dorf, allerdings erst ab 10 Uhr. In Hamminkeln haben die Pfadfinder ihre Aktion abgesagt und verweisen auf die städtische Weihnachtsbaum-Abgabemöglichkeit am Samstag, 9. Januar, an der Grünschnittstelle an der Güterstraße.

In Schermbeck sammelt der Stamm St. Ludgerus ebenfalls am Samstag, 9. Januar, die ausgedienten Bäume ein. Hier allerdings erst nach Vereinbarung eines Abholtermins unter www.dpsg-schermbeck.de oder nach einem Eintrag in den Listen, die in den Hauptstellen der Volksbank und der Sparkasse ausliegen.