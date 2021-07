Die Gemeinde Schermbeck will die Bürger an der Ortsentwicklung beteiligen.

Zweite Runde Ortsentwicklung in Schermbeck: Bürgerbeteiligung geht weiter

Schermbeck. Die Gemeinde Schermbeck plant eine Online-Befragung und eine Präsenzveranstaltung im August. Es geht um das Zentrum und um Verkehr.

Wie wollen Sie morgen in Ihrem Ort leben? Diese Frage stellen die drei Planungsbüros in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schermbeck , um den Ortskern weiterzuentwickeln. Nach dem ersten Beteiligungsverfahren wurden konkrete Vorschläge erarbeitet, die nun in der zweiten Runde des Beteiligungsverfahren vorgestellt werden sollen.

Die Gemeinde freut sich über Feedback. Bei den Lösungsvorschlägen geht es nicht nur um die Mittelstraße und das Thema Verkehr, sondern auch um Projekte für ein grünes Schermbeck mit Wallgrabenzone und Mühlenteichen sowie um die Entwicklung zwischen Rathaus und der Gemeinschaftsgrundschule. Die Maßnahmen sollen auf eine möglichst breite Zustimmung stoßen. Dazu benötigt die Gemeinde die Unterstützung der Einwohner.

Beteiligungsverfahren: Bürger sollen zu Wort kommen

Die Beteiligung ist wie im letzten Jahr über die INKA Plattform unter www.schermbeck.de möglich. In den nächsten Tagen geht jedem Haushalt eine Postkarte mit dem Link zur Onlinebeteiligung zu und auch in den Geschäften auf der Mittelstraße und im Rathaus gibt es Hinweise dazu.

Das Bürgerbeteiligungsverfahren läuft vom 28. Juli bis zum 8. August. Sofern die Coronabestimmungen es zulassen, ist für Mittwoch, 25. August eine Präsenzveranstaltung im Besucherzentrum des Rathauses geplant, zu dem alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind um mit den Planungsbüros ins Gespräch zu kommen. Für weitere Fragen steht eine Info-Hotline (02853/910-299) oder eine E-Mail Adresse (Buergerbeteiligung@schermbeck.de) zur Verfügung.

