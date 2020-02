Naturschutz Ordentlicher Schnitt für zwei Kopfeschen in Wesel-Bislich

Wesel. Regelmäßig müssen Kopfbäume gepflegt werden, damit sie nicht auseinanderbrechen. In Bislich wurden schon 48 Exemplare gestutzt.

Noch knapp ein Monat, dann müssen Bäume, Hecken und Co. geschnitten sein. Schließlich beginnt dann die Brutzeit. Auch die Bislicher Gruppe des Naturschutzbundes, kurz Nabu genannt, legte jetzt Hand an. Es war die sechste Kopfbaum-Schneideaktion dieses Winterhalbjahres auf dem Gemeindegebiet.

Im Rheinvorland wurden zwei uralte Kopfeschen fachgerecht geschneitelt, wie es heißt. An der schweißtreibenden Knochenarbeit beteiligten sich 15 aktive Naturschützer.

Initiator und Nabu-Vorstandsmitglied Gregor Alms freute sich über die rege Teilnahme: „Es ist einfach fantastisch, dass hier Jung und Alt so toll zusammen gearbeitet haben“.

Geschafft! Die Aktiven nach getaner Arbeit. Foto: Peter Malzbender

Agraringenieur Franz-Wilhelm Ingenhorst holte die gewaltigen Äste von den Bäumen herunter und schnitt sie dann zusammen mit Gregor Alms auf dem Boden für den anstehenden Transport. Selbstverständlich verfügen die Nabu-Männer über den nötigen Motorsägen- Führerschein.

Material für eine Totholzhecke

Abschließend musste das schwere Geäst dann mit viel Muskelkraft auf einen Traktoranhänger gehievt werden. Schäfer Hans Holtkamp brachte das Schnittholz schließlich zur benachbarten Nabu-Naturarena. Hier wurde es direkt in eine bereits vorhandene Benjeshecke eingebracht. Diese so genannte Totholzhecke bietet vielen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum. Am Mittag stärkte man sich dann gemeinsam mit Brötchen, Bergkäse und Apfeltee.

Erste Stecklinge vor 35 Jahren

Gregor Alms hat bereits vor 35 Jahren am Harsumer Graben in Bislich die ersten Kopfweiden-Stecklinge gesetzt. Mittlerweile werden von den Aktiven hier bereits über 200 Kopfweiden betreut. In dieser Schneidesaison hat die agile Truppe bei Wind und Wetter bisher 46 Kopfweiden und zwei Kopfeschen geschnitten.

Kopfbäume sind prägende Elemente der bäuerlichen, niederrheinischen Kulturlandschaft. Der Erhalt dieses Kulturgutes dient gleichzeitig der Artenvielfalt. Viele heimische Tier- und auch Pflanzenarten leben in oder auf den Kopfbäumen.